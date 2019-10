Binz

Vorfahrt missachtet: In Binz auf Rügen sind am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 57-Jähriger war in seinem Ford auf der Puttbuser Straße unterwegs. An der Kreuzung Puttbuster Straße / Klünderberg achtete er aber nicht auf die Vorfahrt eines Audi. So kam es zum Unfall. Der 52 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben wird der Schaden auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von OZ