Rügen/Stralsund

„Mami, ich hab Dich lieb“, steht auf dem Bild, das der flüchtige Vater nun an verschiedene Einrichtungen versandte. Den Satz schrieb das jüngste der vier Kinder, mit denen Frank S. verschwunden ist. S. kommuniziert mittels E-Mail und Messenger-Diensten mit Polizei, Gerichten und Medien und versandte zuletzt auch Audio-Dateien. Auf diesem Weg hatte er bereits an Heiligabend veranlasst, dass die Kinder ihrer Mutter einen weihnachtlichen Gruß zukommen lassen.

„Es ist Weihnachten. Die Kinder leiden unter der Situation“, hatte Eva T. kurz zuvor mitgeteilt. Daraufhin hatte S. das Lebenszeichen der vier vermissten Kinder gesandt. Seit dem 11. Dezember sind Lisa (15), Tom (12), Finn (10) und Paula (8) mit ihrem Vater Frank S. (54) auf der Flucht. Die Kinder lebten nach der Trennung der Eltern bei dem Rügener im Trenter Ortsteil Jabelitz. Er wollte sie zu Hause unterrichten, die Mutter war dagegen – ein Konflikt, an dem schließlich auch die Beziehung scheiterte.

Das sogenannte Freilernen gipfelte offenbar im Chaos. Das Jugendamt entzog dem Vater im September 2020 die Kinder. Seitdem hatte er sie bereits zweimal entführt. Einmal stellte er sich der Polizei, beim zweiten Mal wurde er verhaftet.

Vater habe Chance zur Normalisierung nicht ergriffen

Zu dem Gruß an die Mutter hatte Paula auch den Satz geschrieben: „Ich fand es schön, als wir alle sechs zusammen gelebt haben“. Darunter befindet sich die Zeichnung eines weinenden Gesichts. Der Nachricht von Paula sind auch Links zu mehreren Audio-Aufzeichnungen beigefügt. Über die Dauer von etwa einer Dreiviertelstunde erzählen die Kinder dort, dass es ihnen gut ginge und sie sich in ihrer jetzigen Umgebung sehr wohl fühlen.

Frank S. sandte nun ein Lebenszeichen seiner Kinder. Quelle: privat

„Papa hat Pizza für uns gekauft und die war sehr lecker“, sagt eines von ihnen. „Die Situation ist zwar angespannt, aber wesentlich besser als in der Einrichtung“, sagt einer der Jungen und Lisa ergänzt: „Ich finde es besser jetzt und möchte nicht zurückkommen.“ Dann schaltet sich auch Frank S. ein: „Wollt Ihr, dass man uns in Ruhe lässt und dass wir Eltern entscheiden können, was mit der Familie geschieht?“, fragt er die Kinder, die das bejahen. Dabei lässt der eloquente Vater außer acht, dass die Mutter in dieser Frage eine klare und ablehnende Haltung einnimmt.

Darauf bezieht sich auch der Beamte der Kriminalpolizei, mit dem Frank S. in Kontakt steht. Der Vater der Kinder habe deutlich gemacht, dass es für ihn lediglich eine Alternative sei, wenn die Kinder bei ihm leben und die Mutter sie besuchen oder empfangen dürfe. Nur unter dieser Bedingung wäre Frank S. offenbar bereit, die aktuelle Situation zu beenden. Dabei hätte Frank S. nach dem Entzug des Sorgerechts die Möglichkeit gehabt, die Beschulung der Kinder zu akzeptieren und ein adäquates Wohnumfeld zu schaffen.

Diese Chance zum Neuanfang habe er jedoch nicht ergriffen. Einem Prozess der Normalisierung der Situation stünde einzig die Haltung des Vaters und dessen starre Sichtweise auf das vorherige Familienleben entgegen. „Bedenken sie jedoch, dass die familiäre Zusammenführung unter Mitwirkung der Mutter und dem Jugendamt derzeit durch Sie und Ihre Flucht blockiert wird.“

„Wie lange soll dieser Umstand dauern?“

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Historie des Konfliktes mit gleich mehreren Fluchten erteilte die Polizei dem Ansinnen von Frank S., „als erste vertrauensbildende Maßnahme“ die Fahndung zu beenden, eine Absage. Frank S., der sich von der Justiz ungerecht behandelt wähnt, reagierte derweil mit weiteren Strafanzeigen gegen eine Richterin, das Jugendamt sowie die Träger zweier sozialer Einrichtungen auf Rügen und in Stralsund wegen Nötigung, Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung der Kinder.

Frank S. war auf Rügen mit dem „Bio-Mobil“ unterwegs, bevor er mit seinen vier Kindern verschwand. Quelle: Archiv

Der Polizeibeamte forderte S. auf, die jetzige Situation zu beenden. „Es stellt einen Kraftakt für ihre Kinder dar, den diese nicht verdient haben und bitte geben sie nicht wieder erneut dem Staat die Schuld an diesem Umstand.“ Die Diskussion über Sinn und Unsinn der Maßnahmen in der Vergangenheit bezüglich der Kinder möchte die Polizei nicht führen. Das Jugendamt habe zu jenem Zeitpunkt über die rechtliche Grundlage verfügt, die seitens der Justiz legitimiert gewesen sei. Nun gelte es, die Situation so schnell wie möglich im Interesse der Kinder zu normalisieren.

„Was ist der Plan und wie lange soll dieser Umstand andauern? Ein dauerhaftes Leben auf der Flucht kann wohl kaum erstrebenswert sein“, mahnt der Beamte.

