Vermisste Kinder von Rügen: Seit einem Monat spurlos verschwunden

Stralsund/Bergen

Weihnachten ohne seine Kinder zu verbringen und nicht mal zu wissen, wo sie sind – das ist wohl unvorstellbar für jedes Elternteil. Hinter der Stralsunder Mutter Eva T. liegen vier schwere Wochen. Seit ziemlich genau einem Monat hat sie keinen Kontakt mehr zu ihren vier Kindern. Lisa (15), Tom (12), Finn (10) und Paula (8) sind noch immer spurlos verschwunden. Der Vater Frank S., dem das Sorgerecht im Dezember entzogen wurde, setzte sich mit den Mädchen und Jungen ab. Die Polizei fahndet nach ihm, bislang ohne Erfolg.

„Wir sind mit dem Vater in E-Mail-Kontakt, aber haben den Aufenthaltsort noch nicht ermitteln können. Wir gehen aber davon aus, dass sie sich in Deutschland aufhalten“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Das Kriminalkommissariat in Anklam sei mit dem Fall betraut. Konkrete Hinweise aus der Bevölkerung habe es bislang nicht gegeben.

Polizei hält sich bei Fahndung noch zurück

Letzteres dürfte allerdings auch schwierig sein, denn die Polizei fahndet ohne Fotos nach den Kindern. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Sprösslinge. Die Schwere der Straftat sei dafür nicht erheblich genug, erläutert Buchfink.

Prinzipiell gebe es aber auch noch weitere, andere Fahndungsmöglichkeiten wie der Einsatz von Zielfahndern oder eine Öffentlichkeitsfahndung, wenn längerfristig keine Rückkehr der Kinder zustande kommt. Das müssten allerdings Gericht und Staatsanwaltschaft entscheiden und hänge damit zusammen, ob eine Gefahr für die Mädchen und Jungen bestehe.

Die Flucht des Vaters mit den Kindern gilt rechtlich als Entziehung Minderjähriger. Das Strafmaß reicht von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Nach Angaben der Polizei haben die vier Kinder ihn freiwillig, aber gegen den Willen der getrennt von ihm lebenden Mutter begleitet. Ende Dezember hatte Frank S. gegenüber der OZ versichert, dass es den Kindern sehr gut gehe und er ein Wohnhaus angemietet habe. Wo, verriet der 54-Jährige nicht.

Weihnachten ohne Kinder – „Ich hab es nicht ausgehalten hier“

Eva T. hat seit dem 11. Dezember keinen Kontakt zu Tom, Paula, Lisa und Finn – weder per Mail noch per Telefon. Ein Zustand, der die vierfache Mutter sehr quält. Weihnachten und Silvester habe sie bei ihrer Schwester und Mutter im Raum Wuppertal verbracht. „Ich habe es hier nicht ausgehalten“, sagt die 49-Jährige.

Sie hatte zuvor extra ihren Job auf Hiddensee gekündigt, damit sie mit den beiden Jüngeren in Stralsund in eine Wohnung ziehen kann. Später sollte der 12-Jährige, der wie seine 15-jährige Schwester in einer Jugendeinrichtung lebt, dazukommen. Auf der kleinen Insel fand sie keine geeignete Wohnung für alle. Deshalb gab sie ihre Arbeit auf.

Das dritte Mal mit den Kindern auf der Flucht

Nun sitzt sie in der Stralsunder Wohnung allein. Der Weihnachtsbaum steht. Die Geschenke der Kinder liegen verpackt darunter. „Ich hatte alles rechtzeitig vorher besorgt, die Kinder hatten ja ihre Wünsche geäußert. Nun liegt alles hier.“ Es sei ein schreckliches Gefühl, nicht zu wissen, wo sie sind. „Ich hatte gehofft, jemand hat sie mal gesehen. Dass sie so spurlos verschwinden, erschien mir nicht möglich.“ Aber wahrscheinlich würden sie sich die meiste Zeit drinnen aufhalten und nicht rausgehen können.

Für Eva T. ist es bereits das dritte Mal, dass sich ihr Ex-Mann mit den Kindern auf die Flucht begibt. Im Herbst 2020 war er mehrere Wochen auf der Flucht. Im Sommer 2021 wurde er nach vier Wochen in Polen aufgegriffen. „Damals war aber das Verhältnis noch besser, da hatte ich zwischendurch mal Kontakt zu den Kindern“, sagt die Mutter. Durch die Entscheidung des Gerichts ihm die Kinder zu entziehen, sei die Lage nun dramatischer. Hintergrund: Laut Gericht herrscht auf seinem Hof bei Trent auf Rügen „eine besonders dramatische Situation mit großer Verletzungsgefahr und desaströsen hygienischen Bedingungen“.

Vater will Kinder selbst unterrichten

Zudem vertritt Frank S. offenbar die Auffassung, die Kinder müssten nicht in die Schule, er könne sie selbst unterrichten und hielt sie deshalb vom Unterricht fern. Eva T. sagt: Er habe vor einigen Jahren sogenannte Freilerner kennengelernt und wollte seine Kinder dann nach diesem Prinzip erziehen. Das Ergebnis: Die Kinder waren teilweise ein bis drei Jahre nicht mehr oder nur sporadisch in der Schule.

Die Jüngsten, Finn und Paula, seien seit August in ihre neuen Klassen in Stralsund gegangen und haben sich gut gemacht und sehr wohlgefühlt, berichtet Eva T. Nun sei jedoch alles Gewonnene wieder dahin. Je länger der Zustand der Isolation andauere, desto schwerer sei auch die Rückkehr für die Kinder in die Schule. Die Mutter sorgt sich auch um das soziale Verhalten der Kinder, wenn sie nur unter sich bleiben. Auch deshalb möchte sie nicht, dass der Fall ihrer vermissten Kinder in Vergessenheit gerät.

Mutter erhielt Sorgerecht – Vater fühlt sich benachteiligt

Frank S. hatte im Dezember angekündigt, fern zu bleiben, bis der Rechtsstaat „im Zusammenhang mit uns wieder funktioniert“. Er fühlt sich von sämtlichen Einrichtungen benachteiligt und bestreitet jede Kindeswohlgefährdung. Eva T. betont wiederum in dem Zusammenhang, dass es nicht wahr sei, dass er seine Kinder monatelang nicht hätte sehen dürfen. „Nur nicht mehr so, wie er sich das vielleicht wünscht.“

Das Bergener Familiengericht hatte drei Tage nach dem Verschwinden der Kinder das alleinige Sorgerecht auf ihre Mutter Eva T. (49) übertragen. Lediglich für die beiden älteren Kinder, Lisa und Tom, übertrug das Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie schulische Belange auf das Jugendamt.

Wie Bürger helfen können

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Eine genaue Beschreibung der Kinder finden Sie hier.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 0 38 31 / 2 89 00 oder jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Virginie Wolfram