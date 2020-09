Glowe

Im Fall der seit Mitte Januar vermissten Thailänderin Phoonsuk Düstersiek aus Stralsund gab es monatelang weder ein Lebenszeichen noch eine Leiche. Nun gibt es möglicherweise eine erste Spur.

Die Polizei hat mehrere Freier der Prostituierten vernommen, die in Stralsund vorübergehend eine sogenannte Modelwohnung angemietet hatte. „Es gab Ermittlungsansätze, die die Ermittler jetzt nach Rügen geführt haben“, sagt Polizeisprecherin Claudia Tupeit. Am Strand der Schaabe habe es Funde gegeben, die Kochenfragmenten ähneln, die jedoch nicht zwingend auf eine menschliche Leiche hinweisen müssten. „Es wird nun untersucht, ob es sich um Knochenteile handelt und ob diese gegebenenfalls von Tieren oder einem Menschen stammen könnten. Falls sich herausstellen sollte, dass es sich um menschliche Überreste handelt, wird ein DNA-Abgleich vorgenommen werden.“

Kollegin meldete Verschwinden bei der Polizei

Die 57-jährige Frau galt als vermisst, nachdem sie nicht mehr auffindbar war und eine Kollegin, die die Wohnung in der Straße Sackgasse in Stralsund übernehmen wollte, darauf aufmerksam gemacht hatte, dass das Verschwinden nicht nach einer geplanten Abreise ausgesehen habe. Die Polizei fand sodann Hinweise darauf, dass die gesuchte Frau mit Wurzeln in Thailand die Wohnung möglicherweise nicht freiwillig verlassen hat. Auch, dass sie abgetaucht sein oder Suizid begangen haben könnte, galt als unwahrscheinlich.

Hinweise zur vermissten Frau aus Stralsund erbeten

Die vermisste Frau Phoonsuk Düstersiek aus Stralsund ist 1,59 Meter groß, hat lange dunkle Haare und ist von sehr schlanker Statur. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter Telefon 0395 / 55 82 22 24.

Von Uwe Driest