Bergen auf Rügen

Ein als vermisst gemeldeter Mann aus Bergen auf Rügen ist am Mittwochmorgen gefunden worden. Nach Angaben der Polizei, war der 78-jährige Mann gegen 23 Uhr am Dienstag von einer Mitarbeiterin eines Pflegeheimes in Bergen als vermisst gemeldet worden. Da er nicht mehr auf seinem Zimmer war, vermutete die Pflegerin, dass er im Schlafanzug geflohen ist.

Mit fünf Funkstreifenwagen aus Bergen, Sassnitz, Grimmen und Stralsund, einem Polizeihubschrauber, einer Drohne, Feuerwehrleuten und Einsatzkräften einer Rettungshundestaffel des DRK Rügen wurde der Mann gesucht. Am Mittwoch um 3.10 Uhr konnten alle Einsatzkräfte aufatmen.

Der vermisste Mann wurde zwischen Tilzow und Bergen durch eine Mitarbeiterin der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen am Straßenrand sitzend gefunden. Der Mann war unterkühlt aber ansprechbar. Sanitäter eines Rettungswagens versorgten den Mann und brachten ihn ins Sana Krankenhaus Bergen. Zu dem aktuellen Gesundheitszustand kann die Polizei keine Angaben machen.

