Vermummtes Arbeiten in Rügener Restaurants bei Hitze: „Man gewöhnt sich dran“

Während die Urlauber bei sommerlichen Temperaturen am Strand entspannen, steigt das Quecksilber der Thermometer in den Küchen und Restaurants noch einmal um einige Grad an. Was Kellner und Köche also unter normalen Umständen schon ins Schwitzen bringt, machen die derzeitigen Hygienevorschriften noch um einiges herausfordernder. Stundenlang steht der Koch nun mit einer Mund-Nasen-Bedeckung am Herd und die Bedienung im Restaurant.

„Es ist anstrengend, aber machbar“, meint Eric Krause, der im Selliner Glückswinkel die Bestellung der Gäste hinter der Theke entgegennimmt. „Doch lieber die Maske auf, als dass sie die Läden wieder zumachen. Dann arbeitet man lieber so als gar nicht“, sagt Krause. An das Tragen des Gesichtsschutzes haben sich die Angestellten in der Gastronomie inzwischen längst gewöhnt, meint er.

Persönliches Gespräch klärt Missverständnisse

Auch die Umsetzung der übrigen Maßnahmen laufe reibungslos. „Dass man Hände und Tische desinfiziert, war auch vorher üblich“, so Krause. Auch die Gäste halten sich fast ausnahmslos an die Vorschriften und tragen beim Betreten des Lokals ihre Maske. Erst am Tisch soll diese abgenommen werden. Wird inzwischen die Toilette des Lokals aufgesucht, muss auf dem Weg ebenfalls wieder der Gesichtsschutz getragen werden.

Und auch auf den gebotenen Abstand achten die meisten Lokalbesucher. „Die Vorgaben sind den meisten bekannt. Zum Beispiel, dass nur sechs Leute an einen Tisch sitzen sollen. Und gibt es mal Missverständnisse, ist das persönliche Gespräch wichtig. Wenn man miteinander arbeitet, bekommt man das auch gelöst“, sagt Eric Krause. Bisher musste er noch keinen Gast aus dem Lokal weisen.

Viele Gäste halten sich an Regeln

Auch im Binzer Bistro Cappuccino hat man den Umgang mit den Gästen bisher entspannt erlebt. „Die meisten Gäste halten sich an die Regeln“, bestätigt Alexandra Piucco. „Natürlich gibt es mal ein oder zwei Ausnahmen. Dann spricht man mit den Leuten, dass sie bitte ihre Maske nutzen. Entweder sie reagieren darauf oder sie gehen wieder raus“, meint die Restaurantfachfrau.

Sie selbst hat sich an ihre Maske inzwischen ebenfalls gewöhnt. „Anfangs war es schon sehr ungemütlich. Aber jetzt ist es ein Teil von mir.“ Die gültigen Hygienevorschriften haben im Cappuccino keine Veränderung im Verhalten der Gäste beobachten lassen. „Wir haben hier genauso viel Betrieb wie in den Vorjahren“, sagt Alexandra Piucco.

Kontaktlose Bestellungen im Restaurantbereich

Um den Gast möglichst kontaktarm bedienen zu können, werden in der Brasserie Loev möglichst keine Speisekarten mehr ausgegeben. „Bei uns können die Gäste über einen QR-Code, den sie auf ihrem eigenen Smartphone einscannen, auf die Speisekarte schauen“, erklärt Marketing-Direktorin Viola Kaser. Wer diesen Dienst nicht nutzen kann oder möchte, kann trotzdem weiterhin auf eine herkömmliche Speisekarte zurückgreifen.

Dass alle Mitarbeiter während ihrer gesamten Dienstzeit Masken tragen müssen, sei schon eine Umstellung gewesen. „Besonders wenn es heiß ist, ist es noch mal eine komplett andere Situation“, hat Viola Kaser zu spüren bekommen. „Aber in anderen Bereichen wie dem Gesundheitswesen ist es tägliche Routine“, so Kaser. Für die Mitarbeiter der Hotels und Restaurants hat die Gruppe Vela Hotels zu Beginn der Pandemie einheitliche Masken herstellen lassen. „Im Gastronomiebereich sind wir dann jedoch wieder auf Einwegmasken umgestiegen, da diese leichter sind.“

Die Mitarbeiter der Restaurants und Hotels haben die geforderten Maßnahmen von Anfang an gut umgesetzt und mitgetragen. „Aber auch mit den Gästen haben wir da keine Probleme“, berichtet Viola Kaser. Lediglich ein Gast musste bisher zum Tragen einer Maske aufgefordert werden. Der Großteil der Gäste nimmt die gegebenen Vorschriften an. „Denn die Leute, die jetzt in den Urlaub fahren, sind auch nicht ängstlich, sondern wollen entspannen.“

