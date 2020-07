Vernissage in Stralsund: Neue Ausstellung mit Animationsfilmen in der Kulturkirche

Stralsund

Die Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi lädt am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einer besonderen Ausstellungseröffnung. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin und Filmemacherin Juliane Ebner, die in Stralsund und auf der Insel Rügen aufgewachsen ist, stellt unter dem Titel „Weltgestöber“ aktuelle Arbeiten. Bekannt wurde die 50-Jährige, die heute in Berlin und auf der Insel Rügen arbeitet, durch ihre Tuschzeichnungen, die auch die Basis für ihre selbst betexteten Animationsfilme sind.

Im Zentrum der Ausstellung steht die Verletzlichkeit des Einzelnen in den großen Verstrickungen von Zeit und Raum. Zarte Menschenbilder angreifbarer Protagonistinnen. Mit bloßgelegten Strukturen in Linie, Farbe und Fläche geht es um das Freilegen von Schutzschichten und die Untersuchung von Sicherheiten. Ein großes Thema, das uns nahe rückt, in einem ungewöhnlichen Raum in einer ungewöhnlichen Zeit.

Neuer Film erinnert an Massaker von Srebrenica

Der Film „Durchgangslage“ ist Teil der Präsentation, in diesem Jahr entstanden und den aktuellen Einschränkungen geschuldet, hier ganz frisch zu sehen. In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal das Massaker von Srebrenica, in dem über 8000 Bosnier ermordet worden sind. Dieser neue, auf hunderten Tuschzeichnungen basierende Animationsfilm Ebners, beschäftigt sich mit dem Balkankrieg und fragt nach dem Genozid auf europäischem Boden vor 25 Jahren, einem Völkermord in unserer Nachbarschaft nach dem Holocaust. Es geht um unseren Umgang damit.

Ebenfalls Teil der Installation ist Juliane Ebners handgezeichneter Animationsfilm „Landstrich“, welcher in der Region verortet Deutsche Geschichte zwischen Weimarer Republik und Mauerfall anhand der Geschichte einer norddeutschen Familie erzählt.

Der Film „Landstrich“ wird auch in der Kulturkirche zu sehen sein. Quelle: Uwe Driest

Juliane Ebner, die für ihre Arbeit mit zahlreichen internationalen Kunst- und Filmpreisen ausgezeichnet wurde, so mit dem Deutschen Kurzfilmpreis, der Goldenen Lola, stammt aus Stralsund und lebt und arbeitet in Berlin und auf Rügen. Diese Ausstellung unter Coronabedingungen wurde spontan realisiert und stellt den Auftakt für eine einschränkungsfreie Schau im kommenden Jahr dar.

Ausstellung bis Oktober

Die Ausstellung wird anschließend bis Oktober dieses Jahres für den normalen Besucherverkehr in der Zeit von Dienstag bis Sonntag im Zeitraum von 11 bis 16.30 Uhr zu sehen sein. Der Eintritt ist frei, es kann gespendet werden.

Von OZ