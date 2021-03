Rügen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder schicken Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Grund sind die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Für die meisten Menschen auf Rügen kam diese Nachricht nicht überraschend. Dennoch ist der Aufschrei angesichts des verspäteten Saisonstarts groß.

Für den Binzer Tourismusdirektor Kai Gardeja kam diese Entscheidung erwartungsgemäß – aber dennoch unverständlich. „Die Themen ,Ostern’ und ,Shoppen’ beiseitegelassen, fehlt es an wirklich relevanten Ergebnissen zu Impf-, Tests- und Öffnungsstrategien“, sagt er. Für ihn ist es eine komplette falsche Prioritätensetzung, die für die Tourismuswirtschaft nicht zum „neuen Normal“ werden darf.

Mehr Mut zeigen

Thomas Lange vom Betrieb Bauer Lange zeigt sich enttäuscht. „Klar, sind wir vorbereitet. Klar, haben wir alle Ferienwohnungen ausgebucht. Es ist belastend. Wir bekommen keine Unterstützung. Unsere Sorgen interessiert dort oben niemanden“, sagt er. Er macht sich Sorgen, denn viele Arbeitsplätze und Ideologie hänge an diesem Betrieb.

Er hätte sich mehr Mut gewünscht, so wie es der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen kürzlich zeigte, als er Fans wieder ins Stadion ließ. „Wir hätten auch auf Rügen einige Leuchttürme setzen können, indem wir beispielsweise zehn Standorte auf der Insel öffnen. Das hätte Signalwirkung und wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Und nicht das, was die Politiker entschieden haben“, sagt er.

Ideen- und perspektivlos

Michael Hermerschmidt, Chef des Romantik Hotels „Kaufmannshof“ in Bergen, ist erschrocken über die Ideen- und Perspektivlosigkeit, die von Regierung vorgelebt werde. Er verstehe die Verantwortung, die sie den Menschen gegenüber haben, er vermisse aber ganz klar das Verständnis für die Wirtschaft. „Bei aller Akzeptanz, wir haben unsere Hausaufgaben mehr als nur genug gemacht“, sagt er.

Ein blühendes Ostergeschäft – sein Haus war unter Vorbehalt über die Feiertage bereits ausgebucht – hatte er nach den jüngsten Entwicklungen nicht erwartet, deshalb kam für ihn die Entscheidung nicht überraschend. Er rechnet mit den ersten Besuchern über die Pfingsttage. „Wichtig ist, dass die restliche Saison so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben und wir dementsprechend gut durchs Jahr kommen.“

Vermieter leiden unter dem Ausfall

„Für den Tourismus bedeutet das natürlich einen erneuten Rückschlag“, meint der Altefährer Kurdirektor Stev Baron. „Das Ostergeschäft besteht in unserer Gemeinde vor allem aus dem Angeltourismus und jetzt gerade ist die Zeit für den Heringszug.“ Da kämen im Normalfall immer viele Urlauber aus Berlin, Brandenburg oder auch Polen, die für ein paar Wochen Liegeplätze oder Boote für ihre Ausflüge mieten. „Für die Gastronomie lohnt sich die Öffnung dann ebenfalls nicht, und Vermieter leiden auch unter dem Ausfall.“ In der Gemeinde gibt es nur ein Hotel und die vielen Kleinstvermieter bekämen keine Hilfen vom Staat. „Wenn die dann darauf angewiesen sind, um beispielsweise ihr Haus zu finanzieren, kann das schon Nöte auslösen.“

Er sehe aber auch die Parallele zum Vorjahr, als das Geschäft auch erst im Frühjahr beginnen konnte und die Saison dann trotzdem sehr gut gelaufen sei. „Persönlich finde ich es aber gut, dass geschlossen bleibt. Es bringt uns schließlich nichts, wenn wir Ostern öffnen und deswegen im Sommer geschlossen bleiben müsste“, sagt er. „Das wäre nicht nachhaltig gedacht.“

Kurzfristig reagieren

Das sieht seine Mönchguter Kollegin Franziska Gustävel ähnlich. „Wir haben natürlich gehofft, dass sich eine Perspektive eröffnet, damit wir unsere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen können und es ist schade, dass die nun nicht kommt“, findet die Tourismusmanagerin der Gemeinde Mönchgut.

„In der Ausschusssitzung vom Vorabend haben wir uns aber darauf verständigt, Stand by zu bleiben, damit wir gegebenenfalls kurzfristig reagieren können.“ Gemeindearbeiter, die keinen Kundenkontakt haben, werden schon mal aus der Kurzarbeit geholt, damit sie die Rabatten pflegen und die Orte auf die Saison vorbereiten. „Wir werden auch Anzahlungen für Buchungen auf unseren Campingplätzen aussetzen, damit wir am Ende nicht mit großem Aufwand alles zurückbuchen müssen“, so Gustävel.

85 Prozent der 9400 Betten auf dem Gemeindegebiet seien kleine, private Vermieter und die fünf Campingplätze waren im Vorjahr letztlich auch ausgebucht. Weil der Inlandstourismus weiter boomt, kämen viele davon bestimmt wieder. „Alles in allem ist die Situation in diesem Jahr kaum anders als im Vorjahr, nur, dass jetzt auch die Zweitwohnungsbesitzer anreisen dürfen. Wenn es Pfingsten losgehen kann, kann immer noch alles gut werden.“

Die Zeit drängt

Die Unterhaltungsbranche auf der Insel ist verhalten zuversichtlich, was die kommende Saison betrifft. Die Geschäftsführerin der Störtebeker-Festspiele, Anna-Theresa Hick, lässt sich von den Ergebnissen des Bund-Länder Gipfels nicht beeinflussen. „Wir warten die Informationen des Landes ab“, sagt sie. „Es muss ja irgendeinen Ausblick für die Veranstaltungsbranche geben.“ Dann wolle man entscheiden, wie es mit den beliebten Festspielen weitergehe. Die Zeit dränge angesichts der nötigen Vorbereitungen für das Event allerdings langsam. Sie hoffe auf eine Entscheidung in der kommenden Woche.

Auch bei der Waldbühne Rügen stehen die Verantwortlichen in den Startlöchern. Mit Stereoact soll mit der ersten Veranstaltung 2021 am 30. April in den Mai getanzt werden. „Wir haben vorsorglich die Termine nach hinten verschoben und Ostern aus den Planungen herausgenommen“, sagt Geschäftsführer Kay Theen, der fest davon ausgeht, dann auch starten zu können. „Wir setzen auf das gleiche Hygienekonzept wie im vergangenen Jahr. Das hat hervorragend funktioniert.“ Mit der Luca-App sei ein gutes Mittel gefunden worden, um mögliche Schlangen im Eingangsbereich zu minimieren.

Polizei ist vorbereitet

Ob und wie sie sich auf die neue Situation mit dem harten Shutdown über Ostern einstellt, weiß Polizeisprecherin Stefanie Peter noch nicht. „Das hängt davon ab, wie sich die Verordnungen auf Landes- und Kreisebene ausgestalten.“ Gegebenenfalls würden Beamte aber die Ordnungsämter der Gemeinden unterstützen und konkreten Hinweisen nachgehen.

Von Anne Ziebarth, Uwe Driest und Mathias Otto