Verschmutzung am Bodden: Umweltschützer deckt auf

Frank Kettwig traut seinen Augen nicht. Der kleine Hafen in Martinshafen gleiche einer Müllhalde, überall liege Schutt und Dreck. Der Urlauber, der seit 17 Jahren zur Insel Rügen fährt und für einzelne Aufträge als Fotograf gebucht wird, sah, wie ein altes Baggerschiff an Land gezogen wurde. Die Tanks waren noch mit Öl und Diesel gefüllt. Die Betriebsstoffe liefen aus und sickerten in das Erdreich. Dem Urlauber fiel außerdem auf, dass Bäume gefällt werden sollen. Sie wurden mit pinken Punkten markiert. „Es könnten Bäume im Naturschutzgebiet sein“, vermutet er.

Seinen Frust richtet der Mann aus Buchholz in der Nordheide ( Niedersachsen) an den Hafenbetreiber, der hier ein Hotel, Ferienhäuser und -wohnungen errichten möchte. „Aus einem kleinen Hafen soll eine Bettenburg mit 400 Betten entstehen. Es muss Platz geschaffen werden. Die Natur kann da im Weg sein und so muss man dafür sorgen, dass sie weicht. Die Mittel dafür scheinen keine Rolle zu spielen“, sagt Frank Kettwig. Der Naturschutz soll „den Menschen vor solchen Menschen schützen.“

Aus seiner Sicht werde in solchen Fällen immer wieder ein Auge zugedrückt. „Wenn sich die richtigen Entscheider kennen und keiner etwas sagen mag, weil eventuell sogar finanzielle Interessen bestehen, hat die Natur verloren“, sagt er. Der Hafenbetreiber konnte gestern auf diese Anschuldigungen nicht reagieren. Er war für die OZ nicht zu erreichen.

Mann informierte Landkreis und Polizei

Dass die Natur ohne Folgen für den Verursacher verunreinigt werden kann, kritisiert der Fotograf. „Nach dem Motto: Kommt aus der Erde, kann in die Erde. Wer so mit unser aller Natur umgeht, gehört bestraft. Das Beispiel Martinshafen steht leider für viele Teile von Rügen“, sagte er und wurde Anfang der Woche aktiv. Der Mann informierte die Umweltbehörde des Landkreises sowie die Wasserschutzpolizei und hielt alles protokollarisch fest.

Montagabend meldete er der Umweltbehörde, dass Bäume gefällt werden sollen. Anschließend informierte er die Wasserschutzpolizei über starke Bodenverunreinigungen. „Die Behälter, in denen sich Öl und Diesel befanden, waren noch gut gefüllt“, sagt er. Er schätzt, dass es 2000 Liter waren, die in den Boden sickerten. Polizisten kamen am gleichen Abend und nahmen Bodenproben.

Ein Saugbagger wurde aus dem Wasser geborgen und zerlegt. Dabei sind Betriebsstoffe ausgetreten, die in den Boden gesickert sind. Quelle: Frank Kettwig

Am Dienstag kam ein Rückruf der Unteren Wasserschutzbehörde, mit der Antwort: „Es kann sein, dass es durch einen Bebauungsplan erlaubt ist. Wir klären es“, erinnert sich Frank Kettwig an das Telefonat. Dienstagvormittag sah der Fotograf ein Auto vorfahren und einen Mann, der mit einer Drahtbürste die Kennzeichnungen von den Bäumen entfernte.

Bäume bleiben stehen

Axel Hartke, Hauptkommissar bei der Wasserschutzpolizei, bestätigt den Einsatz in Martinshafen. „Bei dem Objekt, das aus dem Wasser gezogen wurde, handelt es sich um einen Saugbagger“, sagt er. Schon seit Jahren würde diese Maschine auf dem Grund im Hafen liegen. Beim Zerlegen seien die Betriebsstoffe ausgetreten. Wie die Polizei schildert, wollten die Arbeiter die Flüssigkeiten mit Fässern auffangen, was ihnen nur bedingt glückte. Auch der Landkreis ermittelt. „Wir sind mit dem Eigentümer in Verbindung, mit der Absicht, dass eine Begutachtung des Schadens durchgeführt wird“, sagt Landkreissprecher Olaf Manzke.

Laut Polizei wird nach Paragraf 324 des Strafgesetzbuches jetzt geprüft, ob der Hafenbetreiber oder auch Verantwortliche der beauftragten Firma zum Entsorgen des Saugbaggers angezeigt werden, teilt der Hauptkommissar mit. Ob der Kreis ebenfalls aktiv wird, hänge von den Ermittlungen der Polizei ab, sagt der Kreissprecher. Wenn ein Straftatbestand vorliegt, könne zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet werden.

Die Bäume am Hafen werden in Martinshafen stehen blieben. „Der Kreis geht nach dem Auftreten der Behörde nicht davon aus, dass hier Bäume gefällt werden“, sagt Olaf Manzke. Mit seinem Wohnmobil stehen bleiben, darf Frank Kettwig in Martinshafen nicht mehr. „Ich habe lebenslanges Hausverbot bekommen“, sagt er.

