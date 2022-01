Versteigerter Hafen auf Rügen: Wie geht es mit der Marina Vieregge weiter?

Neuenkirchen

Der Käufer der Marina in Vieregge muss eine Ehrenrunde drehen. Plänen zum Ausbau der Marina erteilten die Gemeindevertreter von Neuenkirchen auf ihrer vergangenen Sitzung eine Absage. Die Pläne müssten nun nachgebessert werden, so Bürgermeisterin Sybille Görs. Einige Mitglieder des Gremiums gaben sich im Anschluss irritiert von dem Vortrag des Investors. Niels Battenfeld, Geschäftsführer der Lieblingsplatz Hotels Betriebs- und Managementgesellschaft mit Sitz in St. Peter-Ording, habe Pläne vorgelegt, die hinter dem bereits vom Gemeindeparlament genehmigten Stand zurückfielen.

„Da wurden offenbar alte Pläne eines Vorbesitzers genommen, in die dann einige gewünschte Veränderungen eingezeichnet wurden“, sagt ein Gemeindevertreter, der nicht genannt werden möchte. Ob das aus Unerfahrenheit oder Nachlässigkeit geschehen sei, ließen auch andere Parlamentarier offen. Immerhin betreibt Battenfeld neben mehreren Einrichtungen auch bereits ein Haus in Bohlendorf bei Wiek. Der Geschäftsführer war am Mittwoch für die OZ nicht erreichbar.

Erweiterung der Liegeplätze schon bewilligt

Die alten B-Pläne, die beispielsweise eine große Halle und Parkplätze vorgesehen haben sollen, wären trotz bestehender Beschlüsse nicht überarbeitet worden, heißt es in der Gemeinde. Um über Flächen für notwendige Wirtschaftsgebäude verfügen zu können, soll sich Battenfeld aber bereits in der Umgebung umgesehen haben.

Sein Unternehmen hatte die Marina im Februar nach zwei Auktionen erworben. Zur Auktion hatte das Mindestgebot für den Hafen bei 600 000 Euro gelegen. Da der Erwerb jedoch nur mit dem gleichzeitigen Ankauf des Hafengebäudes wirtschaftlich sinnvoll ist, hatte das Mindestgebot für das Paket bei 888 000 Euro gelegen. Für das Grundstück, der im Jahr 2012 errichteten Hafenanlage besteht ein Erbbauvertrag mit der Gemeinde, dessen Laufzeit 2052 endet. Der Kaufpreis sei fair gewesen, betonten sowohl Battenfeld als auch Verkäufer Frank Koroschetz.

An der Zahl der Liegeplätze solle das Projekt nicht scheitern, hatte Bürgermeisterin Sybille Görs seinerzeit versichert. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Neuenkirchen, zu der Vieregge gehört, sprach von weiteren 20 Liegeplätzen, einer Vergrößerung der Gastronomie sowie der Errichtung besagter Funktionsgebäude. Diesen Plänen einer Erweiterung hatte die Gemeindevertretung bereits zugestimmt.

