Glowe

Früher wurden hier Schweine gehalten, dann Strom aus Sonne produziert. Jetzt sollen sich in Baldereck bei Glowe Kleinunternehmen und Gewerbetreibende ansiedeln können. Nachdem die Gemeinde und die Behörden einen entsprechenden Bebauungsplan im vergangenen Jahr genehmigt hatten, sollen die Umbauarbeiten in den kommenden Wochen beginnen. Aus einem Solarpark wird dann ein Solarpark mit Gewerbeeinheiten. Hier sollen die Firmen Lagerflächen, Büroräume oder Werkstätten anmieten können.

Die Idee hatte der Eigentümer Hans Veh aus dem bayerischen Höchstädt schon lange. Sie ist sozusagen das Grundprinzip, das er mit seiner Firma Symbiosol umsetzen will. Das Unternehmen ist auf die Errichtung von Solarparks spezialisiert. Aber die Flächen sollen nicht allein mit den Solarmodulen belegt, sondern ganzheitlich genutzt werden, wie Veh sagt. Doppelte, bestenfalls noch mehr Funktionen sollen die Objekte erfüllen. „Wir nennen sie deshalb auch Duo Solarparks“, sagt Veh, „weil sie einen zweifachen Nutzen haben.“

Anzeige

Keine Rockefellers, sondern ein kleines Familienunternehmen

Das erste Projekt dieser Art, das die Bayern realisiert haben, steht auf Rügen – eben in Baldereck. 2007 hatte Hans Veh den leer stehenden Stall erworben. Baldereck war für die bayerischen Solar-Pioniere der Beginn einer ganzen Reihe von Objekten, die eine neue, zweifache Nutzung bekommen sollten. Für „P 01“, wie das Vorhaben firmenintern heißt, brachte die Zukunft aber lange Zeit hauptsächlich zwei Vorteile: Um die Solarenergie erzeugen und die Paneele installieren zu können, musste das Dach saniert werden.

Der Rest des Gebäudes steht seit der Inbetriebnahme vor mehr als zehn Jahren weiter in dem bekannten, ruinösen Zustand. Der Firmenchef führt das Baurecht und das fehlende Geld als Gründe an. Rund 700 000 Euro habe die Investition in den Solarpark samt Dachsanierung und Kauf der Gebäude seinerzeit gekostet. „Wir sind nicht die Rockefellers, sondern ein kleines bayerisches Familienunternehmen, das auf dem heimischen Markt zu Hause ist“, sagt Hans Veh schulterzuckend und mit einem Lachen.

Die Investition musste erst einmal refinanziert werden, bevor der nächste Schritt gemacht werden konnte. Außerdem habe für diesen Standort seinerzeit kein Baurecht für einen Gewerbepark vorgelegen. Und letztlich habe vor mehr als zehn Jahren auch kaum jemand in der Region Lagerflächen und Werkstätten gesucht.

Baurecht mit B-Plan geschaffen

Mittlerweile ist die Situation anders. Die Sonne hat nicht nur in Baldereck kräftig geschienen und den Solarparkbetreibern dank Einspeisevergütungen gute Geschäfte beschert. Dadurch werden weitere Investitionen möglich. Die Voraussetzungen dafür haben die Bayern gemeinsam mit der Gemeinde in den zurückliegenden Monaten geschaffen: Sie entwickelten einen Bebauungsplan für das kleine Gewerbezentrum in der Nähe des Abzweigs Baldereck.

„Das war Voraussetzung, weil das Gebäude jahrelang nicht genutzt und die damalige Nutzung baurechtlich erloschen waren“, sagt der Sassnitzer Diplom-Ingenieur Michael Benter, der die Pläne erstellt hat. Die Kosten dafür trugen vertragsgemäß die Investoren.

Hauptsächlich Lagerfläche geplant

300 000 Euro wollen die Bayern in den Umbau stecken. Dabei werden das 110 Meter lange und 12,60 Meter breite Hauptgebäude der Stallanlage ebenso saniert wie der knapp 20 Meter lange und elf Meter breite Anbau. Auch an den Zwischenbau, der seinerzeit Verwaltungstrakt war und auch künftig die Büros beherbergen soll, werden die Bauarbeiter Hand anlegen.

Die alten Fenster kommen raus und werden durch neue ersetzt. In der Fassade wird es künftig zahlreiche Garagen-Tore geben, sodass nahezu jeder Firmeninhaber seine Gewerbeeinheit direkt ansteuern kann, um Werkzeuge, Material oder anderes ein- beziehungsweise auszuladen. Hergerichtet wird auch die Zufahrt zu dem 7500 Quadratmeter großen ehemaligen LPG-Gelände.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort stehen nach dem Umbau insgesamt 1450 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. „Der größte Teil davon wird Lagerfläche sein“, sagt Michael Benter nach einem Blick auf seinen Plan. Für die gibt es eine starke Nachfrage, hat Hans Veh in den zurückliegenden Wochen erfahren. Mit fünf künftigen Mietern hat er schon vor dem Baubeginn Verträge geschlossen, ein sechster ist gegenwärtig in Verhandlung. Unter anderem wollen sich in Baldereck ein Landschaftspflegebetrieb, ein Trockenbau-Unternehmen und eine Malerfirma einmieten.

Lesen Sie auch:

Auch ein Kioskbetreiber wird dort sein Lager einrichten, ein Tauchunternehmen seine Ausrüstung einlagern und ein Handwerker eine kleine mechanische Werkstatt aufbauen. „Ursprünglich wollten wir viel größere Einheiten anbieten“, sagt Hans Veh. Es habe sich aber bald gezeigt, dass am häufigsten nach Flächen gefragt werde, die um die 100 Quadratmeter groß sind.

Um die Verwaltung vor Ort wird sich Henriko Stutzke kümmern. Er wohnt gleich nebenan. So neu ist die Arbeitsstätte für ihn nicht: Die berufliche Laufbahn des Insulaners begann in dem Stall. „Ich habe dort gelernt“, erzählt er. Ursprünglich hatte das Gebäude der LPG Tierproduktion Jasmund als sogenannter Abferkelstall gedient. Hier wurden also die Jungtiere gehalten, zwischenzeitlich auch aufgezogen.

Wenigstens zweimal wurde der Stall saniert. In die Boxen legte man eine Fußbodenheizung, damit die Tiere nicht auskühlten. 2002 war mit der Tierhaltung an dieser Stelle Schluss. „Ich habe hier damals die Türen hinter mir zugemacht“, erinnert er sich. Demnächst kann er sie wieder öffnen – für die Gewerbetreibenden, die sich in Baldereck ansiedeln.

Von Maik Trettin