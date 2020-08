Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Nach den ersten Fällen von Vibrionen-Infektionen in MV in diesem Sommer müssen laut Experten keine Badeverbote verhängt werden. Jeder sollte selbst entscheiden können, ob er ins Wasser geht, sagte Jörg Heusler, Leiter des Fachdienstes für Gesundheit beim Landkreis Vorpommern-Rügen.

Eine 87-jährige Touristin, die sich wohl beim Schwimmen mit den Bakterien angesteckt hatte, wird derzeit im Krankenhaus Ribnitz-Damgarten behandelt. Auch zwei Verdachtsfälle am Klinikum Greifswald wurden am Dienstag bestätigt.

Vibrionen können überall sein

Die Vibrionen-Bakterien sind ein natürlicher Bestandteil des Meerwassers und damit auch der Ostsee und der Gewässer, mit denen sie verbunden ist. Doch massenhaft treten sie, ähnlich wie die Blaualgen, erst ab einer Wassertemperatur von 18 bis 20 Grad Celsius auf. Die Erreger können über Hautverletzungen in den Körper eindringen und in seltenen Fällen schwere Wundinfektionen hervorrufen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen oder jene mit einem geschwächten Immunsystem oder Vorerkrankungen.

„Bei den Vibrionen ist es ähnlich wie bei den Cyanobakterien ( Blaualgen)“, erklärt Jörg Heusler. „Sie bewegen sich im Wasser weiter. Wo sie gerade waren, können sie zwei Stunden später schon längst wieder verschwunden sein.“ Im Prinzip könne man nicht sagen, dass sie derzeit an einem bestimmten Ort auftreten, sondern „man muss davon ausgehen, dass sie jetzt überall sein können“.

Badeverbot ist sinnlos

Doch von einem Badeverbot hält Jörg Heusler, ähnlich wie bei den Blaualgen, wenig. „Es ist möglich, dass die Bakterien auftreten können. Aber für welche Regionen sollte das Verbot ausgesprochen werden, wenn die Bakterien ständig in Bewegung sind? Und wie soll es dann umgesetzt werden? Es muss schließlich auch Leute geben, die dann schauen, ob sich an das Verbot gehalten wird.“ Nicht zuletzt sollte jeder die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob er ins Wasser geht oder nicht.

„Jeder sollte aufmerksam sein“, sagt der Allgemeinmediziner. Aber die Qualität des Badewassers in Mecklenburg-Vorpommern ist insgesamt als sehr gut zu bewerten, wie es in einer Info-Broschüre des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) heißt. Von den insgesamt 486 Badegewässern sind in den vergangenen Jahren fast 90 Prozent als ausgezeichnet eingestuft worden.

Restrisiko auch bei vermeintlich klarem Wasser

Das Vorkommen von Blaualgen oder Vibrionen sei ein natürlicher Prozess, erklärt Heusler. Doch im Gegensatz zu den Blaualgen, die man auf und im Wasser erkennen kann, sind die Vibrionen heimtückisch, da sie auch im klaren Wasser vorkommen. Ein Restrisiko gibt es also immer. Sollte jemand nach dem Baden Symptome einer Wundinfektion aufweisen – Rötungen oder Schwellungen um die Wunde, auch Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit oder Durchfall können auftreten – sollte unverzüglich ein Arzt konsultiert werden.

Von Miriam Weber