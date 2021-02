Tilzow

„Es ist wie Kino“, sagt Oliver Kruska aus Tilzow auf Rügen. Von seinem Wohnzimmerfenster filmte er in der Nacht zu Montag, wie sich eine Schneefrähse durch meterhohe Schneeverwehungen schob. Auf der Insel waren am Sonntag zahlreiche Autos im Schnee stecken geblieben, die Feuerwehr musste ihre Insassen befreien.

„Ich habe gerade den Superbowl geschaut, als das Ding vorbeifuhr“, sagt er. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, vermutet der Rüganer: „Die werden nachher wieder fahren müssen.“ Zwar schneie es nicht, aber auf dem freien Feld an der Straße zwischen Bergen und Putbus fege der Wind den Schnee hin und her.

Oliver Kruska stört das Schneechaos wenig. Er verbringt die Winterferien mit seinem Sohn daheim. „Wir gucken uns das aus dem Küchenfenster an“, sagt er.

Viel Schnee ab Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern

Während Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende größtenteils vom Wintereinbruch in großen Teilen Deutschlands verschont geblieben ist, herrschten an der Nordspitze der Insel Rügen zum Teil chaotische Zustände. Der starke Wind hatte dort für meterhohe Schnee-Berge und unbefahrbare Straßen gesorgt.

Und es wird noch heftiger: Der Hiddenseer NDR-Meteorologe Stefan Kreibohm rechnet ab Montagabend mit zum Teil starken Schneefällen zunächst im Süden von MV, dann aus Norden kommend. „Wir werden in den kommenden Tagen einen ausgeprägten Lake-Effekt haben“, so der Wetterexperte. Die Luft sauge sich über der Ostsee mit Feuchtigkeit voll und entlade sich dann vor allem in den Küstenregionen mit teils kräftigen, lokal eng begrenzten Schauern.

Von Cora Meyer