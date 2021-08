200 Besucher verfolgten Debatte um touristisches Großprojekt beim OZ-Forum „Wie weiter am Bug – Umdenken im Tourismus auf Rügen?“ Im Land und Landkreis sieht man die Hürden in den Bereichen Umwelt, Altlasten und Verkehr mitterweile als so hoch an, dass eine schnelle Umsetzung des Projektes nicht mehr gesichert scheint.