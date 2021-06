Viele Corona-Testzentren auf Rügen schließen: Wo es noch welche gibt

Rügen

Das kommunale Corona-Testzentrum des Amtes Mönchgut-Granitz im Ostseebad Sellin wurde bereits am 25. Juni geschlossen, aufgrund der durch die Landesregierung M-V beschlossenen Lockerungen bei der Testpflicht und aus wirtschaftlichen Gründen. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) packt zusammen. Am 30. Juni wurden die stationären Corona-Testzentren in Lauterbach und Sellin sowie das mobile Testzentrum in der Region Nord mit den Standorten Juliusruh/Breege, Glowe und Sassnitz geschlossen, informiert der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund. Das Testteam in der Region Mönchgut-Granitz mit den Standorten Middelhagen, Thiessow, Baabe und Lobbe war schon nicht mehr im Einsatz.

Das DRK hatte in unterschiedlichen Zeiträumen stationäre als auch mobile Corona-Testzentren an verschiedenen Standorten auf der Insel betrieben. Die Summe aller Testungen: 7226 mit Stand von Mittwochmittag.

Konnten Kapazitäten nicht voll ausschöpfen

„Leider konnten wir unsere möglichen Kapazitäten nicht voll ausschöpfen, bedingt durch den Lockdown und die im Juni verordneten Lockerungen“, erklärt Sprecherin Anja Wrzesinski. Im Falle neuer Bedarfe werde sich der DRK-Kreisverband nicht mehr beteiligen. „Es hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass ein Betrieb aufgrund politischer Unklarheiten und der damit einhergehenden Unplanbarkeit sehr schwierig ist“, so Wrzesinski,. Hinzu kämen Probleme bei der Personalbeschaffung, die auch durch die Wiedereröffnung der Gastronomie, Hotellerie und anderer Bereiche bedingt seien.

Testzentrum an Rügenzufahrt bleibt vorerst offen

Für einen Schlingerkurs bei den touristischen Öffnungsszenarien und fehlende Verlässlichkeit hatte Ulf Dohrmann die Landesregierung kritisiert. Der Binzer Unternehmer hatte Anfang Juni das größte Testzentrum der Region auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund eröffnet und nun angekündigt, am 28. Juni zu schließen. Am Mittwoch war die Drive-in-Station unterhalb der Rügenbrücke aber noch auf. Das bleibt sie auch erst einmal bis auf Weiteres täglich von 9 bis 17 Uhr. Allerdings schließt er von seinen acht Spuren sechs.

„Die Leute müssen sich ja noch testen lassen, es gibt ja noch eine Testverordnung mit Zwängen, die bedient werden müssen“, so Dohrmann. Man könne nicht verlangen, dass die Gäste alles zu Hause machen müssen. Rentieren würde sich das Testzentrum bisher nicht. „Ich hatte mit mehr Unterstützung gerechnet für die Übergangszeit, weil man ja damit rechnet, dass die Infektionszahlen im Herbst wieder sprunghaft steigen werden. Ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalten kann“, so Dohrmann.

Wieviele und wo genau auf Rügen Testzentren weiter geöffnet haben, darüber gibt es in der Landkreisverwaltung derzeit keine genauen Angaben. Dort sind zwar die Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis Vorpommern-Rügen in einer Liste erfasst worden. Aber: „Leider melden sich nicht immer alle Testzentren bei uns ab, worum wir immer wieder bitten. Wir versuchen, diese Liste bestmöglich zu pflegen“, erklärt Sprecher Olaf Manzke.

Die Testpflicht wird laut Beschluss der Landesregierung seit vergangener Woche nur noch in wenigen Bereichen aufrechterhalten. Einen Negativtest muss vorlegen, wer in den Urlaub fährt und in Hotel, Ferienwohnung oder Campingplatz einchecken will. Auch für den Besuch von Clubs und Diskotheken, Volksfesten, Spezialmärkten oder Messen sowie von großen Veranstaltungen mit mehr als 1500 Personen im Innenbereich und mehr als 2500 Personen draußen gilt die Testpflicht, es sei denn, man ist seit mindestens 14 Tagen komplett geimpft oder von einer Covid-Erkrankung genesen.

Die Urlauber kommen und die Testzentren schließen

Dass zum jetzigen Zeitpunkt viele Testmöglichkeiten wieder verschwinden, kann Michael Belger nicht nachvollziehen. „Die Urlauber kommen und die Testzentren werden geschlossen. Die Testpflicht ist doch noch nicht aufgehoben. Gerade macht die Disco in Göhren wieder auf, wo man einen Test braucht“, so der Direktor des Ostseehotels Baabe.

In dem Haus in der Dorfstraße 1-2 ist seit Mitte April ein Testzentrum eingerichtet. „Dieses Angebot wird auch weiterhin bleiben“, betont Belger. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr, Termine werden online vergeben (www.apo-schnelltest.de/ostseehotel-baabe).

Extra lange Öffnungszeiten eingerichtet

„Wir bieten extra lange Öffnungszeiten an“, so Belger. Denn viele Gäste würden erfahrungsgemäß nicht vor 16 Uhr anreisen. Weil das kommunale Testzentrum in Sellin freitags um 18 Uhr schloss, seien viele Leute frustriert nach Baabe gekommen. Letztes Wochenende sei ein ganzer Reisebus mit Gästen angekommen, die nicht getestet waren. Bei dem Fußballspiel am Dienstag hätten sich rund 100 Menschen testen lassen. „Zu Hochzeiten hatten wir bis zu 500 Personen am Tag“, so Belger.

Weiter geöffnet ist auch das Testzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe in der Nordperdhalle in Göhren in der Gerhart-Hauptmann-Straße 1. Es ist geplant, das Angebot weiter vorzuhalten, wahrscheinlich werde aber ab der nächsten Woche die tägliche Öffnungszeit reduziert. „In welchem Umfang, steht noch nicht fest. Man will erst die Anzahl der Testungen in dieser Woche abwarten“, informierte Berit Waschow von der Kurverwaltung. Bis dahin ist das Testzentrum montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr offen.

Testzentrum im Haus des Gastes weiter offen

Im Ostseebad Binz wird von den beiden kommunal betreuten Testzentren das in der Schillerstraße ab dem 1. Juli geschlossen. „Wir werden ab 1. Juli nur noch das Testzentrum im Haus des Gastes weiter geöffnet halten. Die bisherigen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag werden dann auch auf das Wochenende ausgeweitet“, erklärte Marikke Behrens von der Kurverwaltung. Somit hat das Testzentrum dann täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Gerit Herold