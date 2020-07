Viele Lehrstellen in Vorpommern-Rügen sind noch unbesetzt

Stralsund

Endspurt am Ausbildungsmarkt: 752 Ausbildungsstellen waren Ende Juni im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund noch unbesetzt. Im Bereich der Hansestadt sind es noch 246 freie Stellen, Grimmen 50, Bergen auf Rügen 302 und Ribnitz-Damgarten 154.

Auf der anderen Seite suchten noch 367 junge Leute eine Lehrstelle. Damit kommen auf jeden Bewerber rein rechnerisch zwei offene Ausbildungsplätze, sagt Dr. Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund.

Anzeige

Auf jeden Bewerber zwei freie Stellen

„Bei einem Blick in die Tourismusgebiete sind es sogar noch mehr freie Ausbildungsmöglichkeiten pro Bewerber. Auf der Insel Rügen und im Bereich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sorgen die Hotel- und Gastronomieunternehmen für viele Stellenmeldungen.“ Und so stammen die meisten freien Stellen in Vorpommern-Rügen aus genau diesem Bereich sowie dem Verkauf. Diese Branchen führen die Liste der offenen Ausbildungsplätze an.

Weitere OZ+ Artikel

Die Top 10 der noch freien Stellen sieht so aus: Verkäufer/-in (60 freie Stellen), Koch/Köchin (58), Hotelfachmann/-frau (55), Restaurantfachmann/-frau (53), Kaufmann/-frau im Einzelhandel (44), Fachkraft im Gastgewerbe (29), Handelsfachwirt (26), Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (19), Kaufmann/-frau im Groß- und Einzelhandel (16), Fleischer/-in (16).

Abseits der Top 10 schauen

„Wer jedoch nur auf die Top-10-Liste schaut, macht sich kein vollständiges Bild“, sagt Monika Albert, Ausbildungsvermittlerin bei der Arbeitsagentur Stralsund. Die Auswahl an freien Lehrstellen sei in der Region Vorpommern unglaublich breit gefächert. Aktuell werden vor allem junge Leute für das Handwerk gesucht: Bäcker, Maurer, Dachdecker, Maler, Gerüstbauer. „Auch ein Sattler oder eine Sattlerin wird in unserem Landkreis noch gesucht“, sagt Monika Albert. „Das ist ein Beruf, den viele Jugendliche gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Das Angebot ist wirklich viel bunter, als die meisten Menschen annehmen.“

Um den Überblick zu haben, ist der Kontakt zur Berufsberatung sinnvoll. Jugendliche können dazu die kostenfreie Servicenummer 0800 4 5555 00 wählen.

Lesen Sie auch

Von OZ