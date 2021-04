Stralsund

Lange Zeit konnte sich Vorpommern-Rügen glücklich schätzen: Während anderswo die Infektionszahlen immer neue Höhen erreichten und auf hohem Niveau blieben, war das Pandemie-Geschehen in der nordöstlichsten Ecke Deutschlands stets vergleichsweise moderat. Politiker und Wirtschaftsvertreter forderten deshalb Öffnungsschritte und Modellprojekte. Doch in den nächsten vier Wochen heißt die Realität stattdessen: harter Lockdown und womöglich Ausgangssperre.

Denn wenn ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den zurückliegenden sieben Tagen überschreitet, soll ein Ausgangsverbot zwischen 21 und 6 Uhr gelten. So hat es zumindest die Landesregierung festgelegt. Allerdings kann sie das Verbot aus rechtlichen Gründen nicht verhängen. Das muss der Kreis selbst tun.

„Die Ausgangssperre kommt. Aber noch nicht heute“, sagte Olaf Manzke, Pressesprecher des Landkreises, am Montagabend. Aktuell müssten noch juristische Feinheiten geklärt werden – unter anderem, unter welchen Umständen sie wieder aufgehoben werden kann. Laut Landesregierung soll es dann möglich sein, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Wahrscheinlich ist, dass der Landkreis im Verlauf des Dienstages die entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht.

So hoch waren die Werte hier noch nie

Die Zahl der Corona-Infektionen stieg in Vorpommern-Rügen zuletzt stark an: Am Freitag wurde die Inzidenzgrenze 100 überschritten (101,5). Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert am Sonnabend mit 101 und am Sonntagabend mit 110,4 an. So hoch war die Zahl hier noch nie. Am Montag sank der Wert leicht auf 105,5.

Die Inzidenz hat sich damit innerhalb von nur zehn Tagen verdoppelt. Noch am 9. April lag sie bei 52. Zudem ist das Infektionsgeschehen diffus: Es ist nicht auf einzelne Ausbrüche zurückzuführen, sondern spielt sich in vielen Orten ab. Besonders viele Fälle gibt es in Stralsund und in Bergen auf Rügen. Der Landkreis hat eine Karte veröffentlicht, auf der die aktuellen Corona-Fälle mit roten Punkten eingezeichnet sind. Es sieht so aus, als hätte der Kreis eine heftige Akne.

Kreistag abgesagt Die für Montag, 26. April, geplante Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen wurde abgesagt. Als Gründe dafür werden seitens des Landkreises die aktuelle Corona-Lage und der landesweite Lockdown genannt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Auf der Sitzung sollte es vor allem um Anträge der Fraktionen gehen, die sich seit Monaten aufgestaut haben. Absagt wurde auch die am 22. April angesetzte Sitzung des Ausschusses für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz.

Bundesregierung plant Entschärfungen

Eine Ausgangssperre würde bedeuten, dass zwischen den genannten Uhrzeiten das eigene Grundstück oder die Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen werden darf. Das wären etwa Wege von und zur Arbeit, Schule, Kita und Hochschule, Krankenbesuche oder das Ausführen des Hundes. Nicht erlaubt sind hingegen Freizeitaktivitäten, also Spaziergänge oder Joggen. Selbst Fahrten mit dem eigenen Pkw sind ohne triftigen Grund nicht gestattet. Es drohen Bußgelder.

Die Bundesregierung plant hingegen schon wieder die ersten Entschärfungen: Die noch nicht beschlossene Gesetzesvorlage vom Montag legt für nächtliche Ausgangsbeschränkungen die Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr fest. Joggen und Spaziergänge sollten bis Mitternacht erlaubt sein.

Freundin nach Hause gefahren – 100 Euro Bußgeld

Ausgangssperren gelten bereits in Teilen des Landkreises Rostock, in Schwerin sowie den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifwald. Wie so oft lohnt sich auch in diesem Punkt ein Blick zum südlichen Nachbarn: Haben sich die Einwohner an die seit vergangenem Mittwoch gültige Regelung gehalten? Katja Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam, sagt, dass die dortige Polizei kein Personal extra für die Kontrollen abgestellt hat. Während der Streifenfahrten sei bisher auch erst ein Verstoß festgestellt worden. „Es war ein Mann, der um 22.40 Uhr in Anklam angehalten wurde. Er gab an, seine Freundin mit dem Auto nach Hause fahren zu wollen.“ Die Polizei legt zwar nicht die Höhe des Bußgeldes fest, hat in diesem Fall aber eine Zahlung in Höhe von 100 Euro vorgeschlagen.

Grundsätzlich sind aber nicht die Polizisten, sondern die Ordnungsbehörden für die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zuständig. „Die Polizei wird außerhalb der regulären Geschäftszeiten der Ordnungsbehörden tätig, sofern Maßnahmen unaufschiebbar sind. Außerdem unterstützt die Polizei die Ordnungsbehörde auf Anforderung“, sagt Mathias Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund. Doch sowohl Polizei als auch das Stralsunder Ordnungsamt warten auf die Allgemeinverfügung des Landkreises. Vorher wird es keine Kontrollen geben.

Von Kai Lachmann und Kay Steinke