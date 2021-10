Rügen

Die Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut im Südosten der Insel Rügen wollen noch enger zusammenrücken und künftig als eine Tourismusregion auftreten. Ab dem Jahre 2023 soll mit einer einheitlichen Kurkarte gestartet werden. Für das kommende Jahr sind die gemeinsame Einwohnerkarte sowie die digitale Gästekarte geplant. Darauf haben sich die vier Gemeinden als Gesellschafter der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG) jetzt verständigt.

„Für uns ist die Anerkennung als Tourismusregion der nächste logische Schritt, um unsere übergemeindliche Zusammenarbeit zu bestärken“, erklärt Franziska Gustävel, kaufmännische Geschäftsführerin der IMG und Tourismusmanagerin des Ostseebades Mönchgut.

Name der Tourismusregion steht noch nicht fest

Die Novellierung des Kurortegesetzes und damit die Möglichkeit, sich als Tourismusregion anerkennen zu lassen, bilde den rechtlichen Rahmen für die Zusammenarbeit. „Die vier Ostseebäder sind prädikatisiert, wir haben eine gemeinsame Zukunftskonzeption erarbeitet, nach welcher wir uns bereits entwickeln und wir haben unsere Satzungen angeglichen“, so Gustävel.

Eine Tourismusregion sei besonders für nicht prädikatisierte Orte interessant, da diese sich einem solchen Verbund anschließen und die gemeinsame Kurabgabe erheben können, ohne sich prädikatisieren lassen zu müssen. Wie die Tourismusregion einmal genau heißen wird, steht noch nicht fest. Ideen seien willkommen.

Attraktiver Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum

Die Schwerpunkte der Zukunftskonzeption seien Lebensqualität, Ganzjahres-Nachfrage, Wertschöpfung, Mobilität sowie innovative Destinationsentwicklung. Alternative Mobilitätskonzepte, die Entwicklung neuer und der Ausbau bestehender Freizeitinfrastruktur sowie die Erschließung neuer Märkte und Zielgruppen stehen im Fokus der gemeinschaftlichen Arbeit.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Somit wird die touristische Destination Mönchgut-Granitz ein attraktiver Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum für Gäste und Einheimische. Die Verwischung von Gemeindegrenzen und die daraus entstehenden multioptionalen Möglichkeiten für Gäste und Einwohner sollen in dieser Form einmalig auf der Insel Rügen und als innovatives Beispiel für den Tourismus der Zukunft sein“, so Gustävel.

Höhe der gemeinsamen Kurkarte noch unklar

Zur Höhe der gemeinsamen Kurkarte könne man noch nichts sagen, da man sich am Anfang „dieser Mammutaufgabe“ befinde. Zuerst müssen die vier Satzungen vereinheitlicht werden. Ziel ist eine Satzung für alle. Was zu den bisherigen Leistungen dann für die gemeinsame Kurkarte noch hinzukommt, werde sich im Laufe der nächsten Monate zeigen. Derzeit zahlen die Urlauber in den vier Gemeinden unterschiedliche Kurtaxen: Mönchgut 1,25 Euro, Baabe 2,35 Euro, Göhren 2,85 Euro und Sellin 3,50 Euro.

Digitalisierung steht 2022 im Fokus

In diesem Jahr hat die IMG mit ihrem „Freifahrtschein“ den Schwerpunkt auf Mobilität gelegt. Dieser berechtigt Kurkarteninhaber zur kostenfreien Nutzung der Busse im Amtsbereich, der Ortsbusse in Göhren und Sellin, der Bäderbahnen in Baabe und Sellin sowie erstmals auch des Schiffsverkehrs. Im nächsten Jahr steht die Digitalisierung im Fokus. Mit der digitalen Gästekarte sollen zeitaktuelle Informationen, individuell zugeschnittene Angebote und auch die Zutrittskontrolle für verschiedene Institutionen ermöglicht werden. Weiterhin stehen gemeinsame Marketingaktivitäten und Veranstaltungen auf der Agenda.

Von Gerit Herold