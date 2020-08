Bergen/Binz

Gleich vier neue Fälle infizierter Personen wurden in den vergangenen Tagen auf Rügen verzeichnet. Nachdem am Montag das Virus bei einem Reiserückkehrer festgestellt worden war, kamen am Dienstag ein weiterer und am Mittwoch zwei Fälle hinzu.

Im ersten Fall seien drei Kontaktpersonen ermittelt worden. „Die Personen befinden sich nun in häuslicher Quarantäne und stehen im regelmäßigen Kontakt mit der Gesundheitsbehörde des Landkreises“, sagt Sprecherin Ricarda Rumpel. Für die weiteren Infizierten, die in familiärem Zusammenhang zueinander stünden, sei ebenfalls eine häusliche Quarantäne angeordnet worden. Auch hier wurden inzwischen alle Kontaktpersonen identifiziert und negativ getestet. Näheres wurde zu den Umständen nicht bekannt. Da infizierte Personen jedoch immer in ihren jeweiligen Wohnorten gezählt werden, handelt es sich bei den betroffenen Personen nicht um Urlauber, sondern um Einwohner der Insel.

Sorge vor möglicher zweiter Welle

Vor dem Hintergrund bundesweit leicht ansteigender Zahlen sieht der Ärzteverband Marburger Bund Deutschland schon den Anfang einer zweiten Corona-Welle. Die Mediziner warnen davor, die Pandemie zu verdrängen, und mahnen zur Einhaltung der Regeln.

Darum sorgen sich auch Leser der OSTSEE-ZEITUNG. Matthias Niehues aus Vechta verbrachte in der vergangenen Woche gemeinsam mit seiner Familie den Urlaub auf Rügen. „Dabei fiel uns auf, dass beim Betrieb des Rasenden Rolands massiv gegen das Tourismuskonzept des Landkreises zum Thema Corona verstoßen wird“, klagt der Vater zweier zehn- und zwölfjähriger Kinder.

In Bus und Zug gelten Abstandsregeln nicht

„Abstände wurden in den überfüllten Zügen nicht eingehalten. Zudem trugen viele Passagiere keinen Mundschutz. Auch gab es bei den Fahrten unserer Familie kein Personal der Kleinbahn, das Fahrkarten oder die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert hätte“, so Niehues. Angesichts der vielen Urlauber aus den verschiedensten Regionen Deutschlands und des Auslandes, die gestern die Bahn nutzten, halte er das „für äußerst problematisch“.

„Die Beschwerde ist in eine der regelmäßigen Beratungen zwischen unserem Gesundheitsamt und dem Fachdienst Ordnung eingegangen und die zuständigen Ordnungsämter sind informiert“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. „Zudem haben wir direkt Kontakt zum Betreiber, der Pressnitztalbahn, in dieser Sache aufgenommen und auf die verpflichtende Einhaltung der Regeln hingewiesen.“

Allerdings fallen die Regeln im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs äußerst moderat aus. Zwar gilt laut „Verordnung der Landesregierung zur Corona-Lockerungs-LVO MV und zur Änderung der Quarantäneverordnung“ in allen Fahrzeugen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und Personen, die sich dem widersetzen und damit andere gefährden, können von der Beförderung ausgeschlossen werden. Von einer Abstandsregelung ist jedoch nicht die Rede.

Kinder litten unter Platzmangel und Übelkeit

„Für uns gelten dieselben Regelungen wie im ÖPNV“, sagt Thomas Schneider, Sprecher der Pressnitztalbahn. „So unterliegen auch wir der Personenbeförderungspflicht. Der Unterschied ist nur, dass unsere Züge von einer Dampflok gezogen werden.“ Anders als beispielsweise Reisebusunternehmen habe sein Unternehmen daher kein betriebliches Konzept erstellen müssen. „Abstände müssen, wenn möglich, eingehalten werden, das ist aber nicht zwingend“, so Schneider. „Die Züge werden allerdings täglich ausgiebig gereinigt und wir weisen mit Ansagen auf die Schutzmaßnahmen hin.“ Zusätzlich sollen nun aber Mitarbeiter an die Vernunft von Fahrgästen appellieren, gegebenenfalls einen späteren Zug zu besteigen.

Lisa Wilde reichen Appelle nicht aus. Die Mutter hatte ihren Sohn am Montag zur Einschulung gebracht. Der Kleine habe sich sehr auf seinen ersten Schultag gefreut, so die Mutter. „Aber das änderte sich schnell, als der Bus kam, der knackend voll war. Es mussten über 20 Kinder, darunter unsere 1. Klasse, stehen. Mein Sohn hatte nach einer Haltestelle totale Panik und Platzangst bekommen und an jeder Haltestelle wurden es immer mehr Passagiere.“ Zuletzt habe sich dann noch ein Mädchen im Bus erbrochen. „Ich finde, grade in Corona-Zeiten sind das keine guten Bedingungen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass unsere 1. Klasse auf der Strecke von Samtens über Güttin nach Gingst sicher und ohne Angst in die Schule kommt?“, meint Lisa Wilde.

Appelle an Vernunft reichen nicht aus

Auf Rügen finde der Schülerverkehr im Rahmen des Linienverkehrs statt, und da gerade in der Saison die Busse gut gefüllt seien, „verstehen wir die Sorgen von Eltern“, sagt Michael Lang. Aber auch der Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) weist darauf hin, dass die Abstandsregelung nicht im ÖPNV gilt. Lediglich ein Mund-Nasen-Schutz wäre im März verpflichtend eingeführt worden. „Das können die Fahrer aber nur beim Einstieg kontrollieren.“

Eine Verpflichtung zur Einhaltung von Abständen oder gar zur Kontrolle der Einhaltung des Schutzes bestünde hingegen nicht. Verantwortlich seien letztlich die Fahrgäste selber oder eben deren Eltern. „Die können andere Fahrgäste höflich auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen aufmerksam machen oder gegebenenfalls den Fahrer ansprechen.“

Auf die Vernunft seiner Mitmenschen würde sich Matthias Niehues nicht gern verlassen. „Auch bei verschiedenen Restaurants und Imbissbuden in Sellin und in Binz haben wir zum Teil einen sehr fahrlässigen Umgang mit Atemschutzmasken und der Einhaltung von Abständen festgestellt. In einem Fall wurde meine Frau sogar von einem Imbissbuden-Betreiber aufgefordert, die Maske abzunehmen, damit er ihre Bestellung besser verstehen kann.“

Von Uwe Driest