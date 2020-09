Vieregge: Kein Gebot für die Marina

Berlin/Rügen

Da half auch alles Werben von Auktionator Rene Silva nichts: Für die Marina in Vieregge hat bei einer öffentlichen Versteigerung am Sonnabend in Berlin keiner der Anwesenden die Hand gehoben. Bei 599 000 Euro hatte das Mindestgebot „für die schönste Immobilie der ganzen Auktion“, so Silva, gelegen, „möchten Sie bieten?“ Immer wieder schaute er erwartungsfroh in die Runde im Auditorium an der Berliner Friedrichstraße. Aber nichts geschah.

Damit geht der Bootsanleger in den sogenannten Nachverkauf – noch etwa zwei Monate lang versucht die Karhausen AG, die Marina in neue Hände zu legen. Silva ist optimistisch, dass sich noch ein neuer Eigentümer findet: Es gebe Interessenten, die noch einige Dinge klären müssten. Auf der einen Seite sei er „traurig“, dass sich kein Käufer fand, auf der anderen Seite könne er auch verstehen, dass man sich in der Corona-Zeit Investitionen einmal mehr überlege. Zusätzlich zum Kaufpreis müsste ein Erwerber auch noch 6,96 Prozent Courtage für das Auktionshaus, sechs Prozent Grunderwerbssteuer sowie die Notarkosten aufwenden – also noch einmal mehr als 70 000 Euro.

Für Gebäude hätte es Interessenten gegeben

Nachdem die Marina durchgefallen war, wurden die daneben gelegenen Wirtschaftsgebäude nicht mehr zur Versteigerung gestellt. Dies beruhe auf einer Absprache mit dem aktuellen Eigentümer, erklärte Silva. Für den Komplex mit Hafenrestaurant, Büro des Hafenmeisters sowie die Sanitäranlagen hätte es Interessenten gegeben, auch er geht in den Nachverkauf. Hier waren mindestens 289 000 Euro gefordert.

Da eine persönliche Teilnahme von Bietern auf der Herbst-Auktion am Wochenende nach den derzeitigen Regelungen nur sehr eingeschränkt möglich war, hatte das Auktionshaus empfohlen, rechtzeitig einen schriftlichen Bietungsauftrag zu erteilen oder sich eine der begrenzt verfügbaren Leitungen als Telefonbieter zu sichern.

Von Ingmar Höfgen