Vieregge

Es kommt wohl nicht alle Tage vor, dass gleich ein ganzer Hafen unter den Hammer kommt. Zwar handelt es sich bei der Marina in Vieregge auf der Insel Rügen um eine kleinere Ausgabe mit nur 50 Liegeplätzen, aber auch für das Berliner Auktionshaus Karhausen ist die Versteigerung keine Routine.

Das Haus sei „für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bundesweit bekannt“, heißt es in der Selbstdarstellung. So seien in den vergangenen Jahren rund 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen „erfolgreich vermarktet“ worden. Vor drei Jahren habe man gar mit der Versteigerung des 15-Einwohner-Dorfs Alwine „weltweit große Aufmerksamkeit erzielt“. Während allerdings das Brandenburger Örtchen für 140 000 Euro den Eigentümer wechselte, soll das an der Nordspitze der in den Großen Jasmunder Bodden ragenden Halbinsel Lebbin gelegene Kleinod den jetzigen Besitzern rund eine Million einbringen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Marina Vieregge kostet mindestens 600 000 Euro

„Wir haben hier ein äußerst seltenes Angebot“, sagt Matthias Knake, leitender Auktionator bei der Karhausen AG. Am 19. September soll die Immobilie im Auftrag des privaten Eigentümers versteigert werden. Für das Grundstück der im Jahr 2012 errichteten Hafenanlage besteht ein Erbbauvertrag mit der Gemeinde, dessen Laufzeit 2052 endet. Das Mindestgebot für den Hafen liegt bei 600 000 Euro. Wirtschaftlichen Sinn könnte der Erwerb jedoch allenfalls machen, wenn auch das Hafengebäude erworben wird, dessen Erdgeschoss separat versteigert werden soll.

Die im Obergeschoss liegenden drei Ferienwohnungen stehen hingegen nicht zum Verkauf. Deren Erwerb wäre aber Voraussetzung für einen Interessenten aus Erfurt gewesen. Die Wohnungen gehören jedoch unterschiedlichen Eigentümern und zudem sei die Zehn-Jahres-Bindungsfrist noch nicht abgelaufen, meint Frank Koroschetz, dem die Marina gemeinsam mit Manfred Saggel noch mindestens bis zum 19. September gehört. Bei einem vorzeitigen Verkauf fiele Spekulationssteuer an. Im 137 Quadratmeter großen Erdgeschoss sind neben dem Hafenrestaurant Wohnung und Büro des Hafenmeisters sowie Sanitäranlagen für die Marina untergebracht. Das Mindestgebot dafür liegt bei 289 000 Euro. Ein Paketverkauf von Hafen und Haus sei zum Mindestgebot von 888 000 Euro möglich, so Koroschetz.

Der Hafen bringt wohl keine schnelle Rendite

Die Perspektive für die Marina sieht Rolf Reeckmann derzeit eher skeptisch. Zwar handele es sich um eine hübsche Anlage in bestem Umfeld, das aber reiche heutzutage nicht aus, befürchtet der Gemeindevertreter. „Die Marina ist kein Anlageobjekt, das schnelle Rendite verspricht. Ein Betreiber müsste vor Ort sein und selber anpacken.“ Zudem sei eine Marina unterhalb von 200 Liegeplätzen kaum wirtschaftlich zu betreiben, glaubt Reeckmann.

„Hundert Liegeplätze wären schon nicht schlecht“, meint Koroschetz, der dem Gemeindevertreter auch in der Frage des nötigen Engagements beipflichtet. „Wir sind eigentlich Immobilienentwickler“, sagt Koroschetz. In den vergangenen zwei Jahren habe man gemeinsam mit der Gemeinde an der Entwicklung gearbeitet, „aber der Betrieb der Marina ist von Berlin aus nicht zu leisten“. Zudem seien er und sein Partner in einem Alter oberhalb der 60, in dem sie kürzertreten wollten.

An der Zahl der Liegeplätze müsse der Verkauf nicht scheitern, meint Sybille Görs, Bürgermeisterin der Gemeinde Neuenkirchen, zu der Vieregge gehört. „Die Gemeindevertretung hat auf ihrer vergangenen Sitzung einer Erweiterung zugestimmt.“ Die Rede ist von weiteren 20 Liegeplätzen, einer Vergrößerung der Gastronomie sowie der Errichtung zusätzlicher Funktionsgebäude. Frank Koroschetz will das B-Plan-Verfahren weiter bis zum Aufstellungsbeschluss für Hafen und Gastronomie gemeinsam mit Planer Frank-Berthold Raith, der sich auf Bebauungen im Außenbereich spezialisiert habe, begleiten. Denn ein Selbstläufer ist die Erweiterung des im Europäischen Vogelschutzgebiet und Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) gelegenen Areals mitnichten.

Angeblich bisher nur vier Liegeplätze verkauft

Frank Koroschetz bleibt gleichwohl optimistisch. Angrenzend an das Hafenareal befindet sich eine Ferienhaussiedlung mit 44 Einheiten. Deren Eigentümer müssten ebenfalls ein Interesse am Erhalt der Marina haben und sich dafür engagieren, hofft er. Immerhin werden heute in der Region Quadratmeterpreise nicht unter 4000 Euro aufgerufen.

„Man ging wohl seinerzeit davon aus, dass jeder der Hauseigentümer auch einen Liegeplatz erwerben würde“, vermutet Heinz-Richard Dieckhoff, der ebenfalls Mitglied der Gemeindevertretung ist. Tatsächlich sollen dem Vernehmen nach bis heute lediglich vier der Liegeplätze zu je etwa 15 000 Euro verkauft worden sein. „Es wäre tragisch, wenn das Objekt scheitern würde“, findet Dieckhoff, „aber wenn jemand eine Million hinlegt, muss er schon Idealist sein.“

Sybille Görs setzt auf die Attraktivität ihres Standorts. Die Reederei Kipp bietet eine direkte Verbindung von Vieregge nach Hiddensee an und für das kommende Jahr rechnet die Bürgermeisterin zudem mit Fördermitteln für die Straße vom Ort zum Hafen. „Wenn es nicht zu einem Verkauf kommt, werden wir weiter nach einem Erwerber suchen. Das Vorkaufsrecht wollen und können wir nicht wahrnehmen“, so Görs.

Von Uwe Driest