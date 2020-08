Vilmnitz/Berlin

Am 12. August wäre Hans Marquardt (1920 – 2004) 100 Jahre alt geworden. Und an genau diesem Tag endete seine letzte Reise. „Die Umbettung seiner sterbliche Überreste von Vilmnitz nach Berlin fand ihren Abschluss“, sagt Reinhard Litty, Vorstandsmitglied der Kulturstiftung Rügen, dessen geistiger Vater und Impressario Marquardt war.

Nach seiner Pensionierung 1988 von Leipzig nach Neuendorf gezogen, wurde der einstige Chef des Reclam-Verlages nach seinem Tode 2004 in Vilmnitz beigesetzt. Carlo Wloch hat aus Buntsandstein eine Grabstele geschaffen, die mit einem Relief von Werner Stötzer verziert ist. Von Bernard Misgajski stammt eine kleine Granitbank. Nun steht das Ensemble auf dem Friedhof III Pankow in Berlin, wo inzwischen auch seine Witwe, Barbara Marquardt, wohnt. „Bei der Überführung wurde die Urne noch einmal zu Marquardts Lieblingsplätzen auf Rügen gefahren – zum Verabschieden“, weiß Litty.

Zum Abschluss der Umbettung habe die Kabarettistin und langjährige Freundin der Familie, Gisela Oechelhaeuser, die richtigen Worte für den nicht immer einfachen Kultursoldaten und Menschen Marquardt gefunden. „Liebevoll und augenzwinkernd war da von seiner Maßlosigkeit die Rede: in der Liebe, bei der Arbeit, beim Essen aber auch in seiner Großzügigkeit. In allem akzeptierte und erwartete er stets nur sein Maß – im Sinne von Höchstmaß“, macht Litty deutlich.

Kunstsammlung geriet in sein Visier

Der Genussmensch Marquardt habe die Schönheit geliebt und war getrieben von dem Gedanken Kunst „unter die Leute zu bringen“. Und dies mit einer unbändigen Energie. So sei sein Leben auf Rügen schnell zum Unruhestand geworden. „Der Schönheit Rügens wollte er die geistige Schönheit der Kunst hinzufügen. Bald geriet die kleine Kunstsammlung des Kreises Rügen in sein Visier“, erinnert Litty. Mit der damaligen Landrätin Karin Timmel und dem damaligen Sparkassen-Chef Herbert Ostermoor habe er Verbündete gefunden, die sich einig waren.

Um Kunst und Kultur zu fördern brauchte es Geld. Bald erschien eine Stiftung das richtige Instrument. „Doch dazu musste die Kunstsammlung als Gegenwert zum Stiftungskapital aufgestockt werden. Und so ging es los, auf ’Schnorrertour’, wie Marquardt es nannte. Und er kannte sie ja alle, die Künstler, Galeristen, Verleger und Sammler und sprach sie auf Spenden in Form von Kunstwerken an. Und die Angesprochenen gaben gern – weil Marquardt und weil ihm schwer zu widerstehen war“, weiß Litty. So wuchs die Sammlung, ihr Wert stieg. Schließlich stellte die Sparkasse Rügen die Stiftungssumme von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Ohne Hans Marquardt und seine Frau gäbe es die Kulturstiftung nicht

Die Stiftung, im Juni 1999 gegründet, arbeitet heute ohne Hans Marquardt und inzwischen auch ohne seine Witwe weiter. Sie präsentiert seit 2011 die Exponate ihrer Sammlung und wechselnde Ausstellungen in der Orangerie zu Putbus. „Aber ohne Hans und Barbara Marquardt würde es die Kulturstiftung nicht geben“, macht Litty abschließend deutlich.

Und deshalb war zusammen mit dem Künstler und Weggefährten Gottfried Sommer am 12. August als Vertreter der Stiftung in Berlin dabei. Und beide haben Hans Marquardt, auch im Namen aller Insulaner, die ihn kannten, Ehre und Dank erwiesen und ihm zum 100. gratuliert.

Von Chris Herold