Vilmnitz

Durch die kleine Maria-Magdalena-Kirche in Vilmnitz hallen erhabene Töne – das Publikum lauscht ergriffen: Seit 45 Jahren schon organisiert Dr. Gottfried Biermann hier jeden Sommer Konzerte. „Die Idee lag biographisch nahe“, sagt der ehemalige Pastor der Vilmnitzer Gemeinde. „Ich bin studierter Kirchenmusiker und war als Pastor auch mein eigener Organist. Die Musik hat mein Leben geprägt.“ Kein Wunder, dass der engagierte Musikliebhaber sich über die Jahrzehnte ein funktionierendes Netzwerk an Musikern aufgebaut hat. Sie kommen gern, wenn er ruft.

Auch Gisela Meier kennt und schätzt die familiäre Atmosphäre rund um die Abendkonzerte. Sie ist als Mitglied des Kirchengemeinderates seit Jahren fest in die Organisation involviert. „Ich bin durch meine Schwiegermutter dazugekommen und dabei geblieben“, erklärt die 57-Jährige. „Früher haben wir noch für die Musiker Brote geschmiert. Viele Künstler kennen wir schon seit Jahren und freuen uns schon lange vorher auf die Auftritte.“

Feriengäste vermittelten „goldene Stimme Bulgariens“

In diesem Jahr hat eine zufällige Begegnung von Gisela Meier zur Bereicherung des Konzertprogramms beigetragen. „Wir hatten Feriengäste, die sich selbst in ihrer Gemeinde engagieren und sich sehr über unsere Konzerte gefreut haben. Sie haben mich angesprochen und erzählt, dass in ihrer Mitte ein berühmter bulgarischer Bariton wohnt. Wir haben uns zuerst gar nicht getraut, Dilian Kushev anzufragen, er ist bekannt als ‚goldene Stimme Bulgariens‘ und hat eine beeindruckende Vita. Aber durch den persönlichen Kontakt ging auf einmal alles ganz schnell. Wir sind schon sehr gespannt auf sein Konzert am Donnerstag.“

Mittlerweile sind die Vilmnitzer Abendmusiken eingebunden in die Arbeit des Fördervereins der Kirche, der sich im Jahr 1991 gegründet hat und in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert. „Die Maria-Magdalena-Kirche liegt uns allen sehr am Herzen. Mit dem Förderverein wollten wir eine Kraft installieren, die sich für die Restauration der Kirche stark macht. Mit den Spendengeldern und Erlösen der Konzerte setzen wir die Kirche wieder instand“, sagt Gründer Gottfried Biermann.

„Unsere Kirche ist etwas ganz besonderes“

Schirmherrin des Vereins ist übrigens seit 1991 keine Geringere als Angela Merkel. „Sie hat schon damals, als sie noch nicht Kanzlerin war, versprochen, ein Auge auf unsere Projekte zu haben – und das hat sie auch gehalten.“

„Unsere Kirche ist etwas ganz besonderes“, sagt auch Gisela Meier. „Wir fühlen uns tief verbunden mit ihr und freuen uns, dass wir eine so lebendige Gemeinschaft sind, in der sich auch unsere Kinder und Enkelkinder wohlfühlen können. Das muss man erhalten.“

