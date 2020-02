Rügen

So schnell haben die Organisatoren das noch nie erlebt. Bereits Anfang Februar konnte Torsten Thiede vermelden, dass alle 400 Startplätze für das Vilmschwimmen vergeben sind. „Das ist Rekord. Im letzten Jahr haben wir erst im Juli die letzten Anmeldungen bekommen“, so der Veranstaltungsleiter. In diesem Jahr starten die Schwimmer am 22. August von der Insel Vilm nach Lauterbach.

Seit 1999 wird dieser sportliche Höhepunkt organisiert, bei dem die Teilnehmer erst per Schiffstransfer zur Naturschutzinsel gebracht werden, um sich dann schwimmend 2500 Meter wieder dem Hafen von Lauterbach zu nähern. Die Chance auf eine Teilnahme ist nun nur noch gering. Sofern die letzten Zahlungen eingegangen sind, sind die 400 Plätze definitiv belegt.

Dann hilft nur noch die Hoffnung, dass manch ein angemeldeter Sportler am Morgen des Wettkampftages nicht erscheint, um sich selbst in die Liste eintragen zu können. Nur so ließe sich noch ein Nachrückerplatz ergattern. „Im letzten Jahr haben viele erst vor dem Start versucht auf die Liste zu bekommen. Die haben nun wohl dazu gelernt“, erklärt sich Torsten Thiede den diesjährigen Anmelderekord. Aber auch viele neue Teilnehmer sind erkennbar.

An eine Aufstockung der Kapazitäten möchte Thiede dennoch nicht denken. „Über 200 Leute von DLRG und DRK sind dabei im Einsatz. Das will koordiniert werden.“ Sorgen macht ihm nun nur noch, ob der Hafenbereich in Lauterbach durch die derzeitigen Bauarbeiten die Anforderungen der Veranstaltung bis zum Wettkampftag erfüllen kann.

Von Wenke Büssow-Krämer