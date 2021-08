Vilmschwimmen auf Rügen: Tina Kehlitz zeigt den Männern, wo es lang geht

Lauterbach

Schon kurz nach dem Zieleinlauf strahlte Tina Kehlitz mit der Sonne um die Wette. Die 23-Jährige aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) setzte sich beim traditionellen Vilmschwimmen durch und gewann in guten 35,36 Minuten auf der rund 2500 Meter langen Strecke zwischen der Insel Vilm und Lauterbach vor Volker Westphal aus Hamburg (37,56) und Jürgen Helmchen aus Coswig (38,01). Schnellster Schwimmer der Insel wurde Rainer Fritsche aus Middelhagen in 41, 42 Minuten.

Tina Kehlitz aus Wittenberg hat gut lachen - sie gewann das Vilmschwimmen 2021 Quelle: Anne Ziebarth

„Das Vilmschwimmen ist eigentlich eine Art Familienschwimmen bei uns“, beschreibt Tina Kehlitz, die für Grün-Weiß Wittenberg schwimmt und extra für den Wettkampf auf die Insel gereist ist. „Mein Vater Thoran ist auch dabei.“ Sonst ist die Sportlerin im Becken unterwegs, Freiwasserschwimmen sei aber auch eine Alternative. „Beides hat seinen Reiz“, findet sie. Bereits beim letzten Vilmschwimmen 2019 hatte sie den Sieg errungen, damals musste sie sich den ersten Platz aber noch mit Lukas Millbrodt teilen. Die „Zauberzeit“ von Seriensieger Jan Gräfe war bei leichtem Gegenwind aber nicht in Gefahr. 1999 gewann er das Vilmschwimmen in einer Zeit von 26,28 Minuten, insgesamt siegte er bis heute sieben Mal.

Tina Kehlitz nach dem Rennen von der Insel Vilm nach Lauterbach. Quelle: Anne Ziebarth

Schwimmen in der Ostsee ist die beste Vorbereitung

Trotz des strengen Sicherheitskonzeptes, für das sich die Organisatoren entschieden hatten, war die Stimmung bei den Schwimmern ausgesprochen gut. Sabine Haack (57) aus Rostock, Detlef Schrank (57) und Heike Nessler (56) aus Lauterbach diskutierten erstmal über Wassertemperatur und Vorbereitung. „Es waren ja in der Corona-Zeit alle Schwimmhallen zu“, beklagt Sabine Haack vom Fiko Rostock. „Es dürften wohl einige ganz schönen Trainingsrückstand haben.“

Sabine Haak, Detlef Schrank und Heike Nessler vor dem Start. Quelle: Anne Ziebarth

Wohl dem, der die Ostsee oder den Bodden vor der Tür hat. „Ich war jetzt drei Mal längere Strecken Schwimmen“, meint Detlef Schrank. „Das wird schon.“ Kunststück! Der 57-Jährige ist bereits seit 1999 regelmäßig beim Vilmschwimmen dabei und ist immer wohlbehalten angekommen. „In einem Jahr musste das Schwimmen wegen des Wetters im Hafenbecken hier stattfinden“, erinnert er sich. „Da waren Wellen so hoch, dass man seinen Nachbarn nicht mehr gesehen hat.“ Alle sind sich aber einig, dass das Gefühl nach dem Vilmschwimmen alle Strapazen wert sei. „Richtig doll gut!“, meinen sie. „Als gäbe es kein Morgen!“

Und Abgeklatscht! Axel Thiede brachte die Kinder und Jugendlichen sicher auf die Strecke Quelle: Anne Ziebarth

Organisator: „19 Grad Wassertemperatur – das sollte genau richtig sein“

Olaf Neugebauer aus Göhren hat das letzte Shuttleboot zur Insel Vilm bekommen, blieb aber trotzdem die Ruhe selbst vor dem Start. Auch er ist Wiederholungstäter beim Vilmschwimmen und hat seine ganz eigene Art der Vorbereitung. „Ich bin in der vergangenen Woche von der Seebrücke Göhren zur Seebrücke Sellin geschwommen“, erzählt er. „Das mache ich einmal im Jahr. Dann sage ich den Rettungsschwimmern aber vorher Bescheid. Nicht, dass die mich noch aus dem Wasser fischen.“ Am Start am Anleger der Insel Vilm sammelten sich bereits die anderen Starterinnen und Starter, Organisator Torsten Thiede bat sie ins Wasser. „19 Grad Wassertemperatur“, erzählte er. „Das ist gut. Bis 16 Grad ist ein Schwimmen gut machbar. Zu warm darf es auch nicht werden, 23 Grad wären vielen schon zu viel.“

Rein ins Wasser! Start auf der Insel Vilm. Quelle: Anne Ziebarth

Schwimmer: „Das sind doch niemals 19 Grad!“

Erbitterter Protest der Schwimmer, die mehr oder minder schnell ins Wasser glitten. „Pah! Das sind doch niemals 19 Grad!“, so die Rufe. Auch „Boah, ist das kalt“ und „Ich will wieder raus, Mutti“ waren zu hören. Aber das kam nicht mehr in Frage: Die Sirene tönte über das Wasser und die Beobachter am Anleger konnten verfolgen, wie sich hunderte leuchtend gelbe Badekappen über der Wasseroberfläche in Bewegung setzten. „294“, präzisierte Torsten Thiede. „Es sind leider Teilnehmer nicht gekommen, ohne abzusagen. Schade, denn die Warteliste ist voll.“ Die leuchtende Kappe ist übrigens ein Sicherheitsaspekt. „Damit man alle Schwimmer sofort sieht“, sagt Sabrina Willenborg, die mit ihrer Familie im Urlaub auf Rügen ist. „Finde ich super.“ Ihre Teilnahme scheiterte an einer Lappalie – der Badeanzug war in der Ferienwohnung geblieben. Dafür waren ihre Söhne Tom (8) und Till (11) dabei und starteten erfolgreich bei den Kinderwettkämpfen.

Auch Rettungshunde der Wasserwacht waren mit dabei. Sie können erschöpften Schwimmern Hilfe leisten. Quelle: Anne Ziebarth

250 Helfer im Einsatz

Die Atmosphäre war trotzdem anders in diesem Jahr. Der tosende Applaus des Publikums fehlte, die Veranstalter von DRK und DLRG hatten sich für strenge Corona-Regelungen entschieden. Auf das Gelände kamen nur getestete, geimpfte oder genesene Schwimmer und Begleiter, Publikum war nicht zugelassen. Rund 250 Helfer von DLRG und DRK, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei setzten allerdings wirklich alles dran, um den Teilnehmern ein schönes und sicheres Schwimmen zu ermöglichen. Kanuten sicherten die Strecke, Stärkungen für die Sportler wurden gereicht, sogar Rettungshunde waren in Booten auf dem Wasser unterwegs um im Notfall entkräfteten Schwimmern Unterstützung zu bieten.

Schnell aufwärmen: Tom Willenburg (8) siegte über die 100 Meter. Birgit Rath vom DRK nahm ihn nach dem Ziel in Empfang. Quelle: Anne Ziebarth

Und natürlich wurde jeder Sportler im Ziel auch in ein wärmendes gelbes Vilmschwimmen-Handtuch gewickelt. Susanna Staupe aus Stralsund begleitete ihren Sohn Jendrik, der an Land auf Beinprothesen angewiesen ist. Die Teilnahme des 15-Jährigen sei für die Organisatoren weder ein Problem gewesen, noch habe man ein „Drama“ draus gemacht. „Man merkt, wie viele Helfer hier gut zusammenarbeiten, es wird sich um jeden einzelnen gekümmert. Da muss ich als Mutter auch keine Sorgen haben.“

Von Anne Ziebarth