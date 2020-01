Bergen

Wer Musik liebt, muss einfach dabei sein, findet Initiatorin Monika Briese. Am 25. Januar 2020 sollen im Marstall Putbus die Wände wackeln. Unter dem Motto „Vier Stunden Feuerwerk“ nehmen die Mitglieder verschiedener Schülerbands aus Binz, Bergen, Gingst oder Polen die Instrumente in die Hand und stellen sich einer ausgesuchten Jury. Neben dem bereits angekündigten Band-Contest, dem dritte seiner Art, findet nun auch ein Gesangswettbewerb statt und das unter anderem mit internationaler Besetzung. Monika Briese, Lehrerin an der Schule am Grünen Berg in Bergen, zeigt sich jetzt schon begeistert: „Wir haben uns Gedanken gemacht neben den Schülerbands, die sich in verschiedenen Altersgruppen einer Jury stellen, auch den Sängern eine Bühne zu geben.“

Zuspruch war enorm

Dass gleich drei Anmeldungen von den Nachbarn aus Polen kommen, habe sie überrascht, sagt Briese: „Umso besser, denn dann wird es bunt und abwechslungsreich.“ Durch das Programm werden Anna Neustadt und Sophie Ambrosat führen. Neustadt ist Schülerin des Bergener Gymnasiums, Stimmtrainerin sowie selbst Teilnehmerin des Gesangswettbewerbes. Ambrosat ist langjährige Sängerin der Band Pilgrim. „Leider ist es nicht mehr möglich, sich für den Wettbewerb anzumelden, der Zuspruch war so groß, dass weitere Zulassungen den Rahmen sprengen würden“, sagt Monika Briese, selbst Sängerin in der Band RÜGfall. Die Bewerberinnen und Bewerber des Gesangswettbewerbes gaben im Vorfeld eine CD oder einen USB-Stick ab, auf denen ein Halbplayback zu hören ist, das dann am Tag des Wettbewerbes als musikalische Unterstützung gespielt wird. Die Möglichkeit zur Probe ist ebenfalls gegeben. „Die Teilnehmer der Veranstaltung können sich einen Tag vor dem Wettbewerb bei einem Soundcheck im Marstall Putbus mit der Bühne vertraut machen“, sagt Briese.

„Kids können sich wie Stars fühlen“

Am großen Tag in Putbus ist dann auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Schulförderverein der Schule am Grünen Berg und mehrere Betreuer kümmern sich um die Belange der jungen Leute. „Wir stellen hinter der Bühne Getränke und Essen kostenlos für die Teilnehmer zur Verfügung und auch die Gäste im Saal können für kleines Geld satt werden“, so Briese und weiter: „Die Kids können sich ruhig ein wenig wie kleine Stars fühlen.“ Natürlich ist am 25. Januar genug Platz für das mitfiebernde Publikum. Die letzten Bandtreffen hatten in der Schule am Grünen Berg stattgefunden. Die sei mittlerweile allerdings zu klein. Etwas Sorgen mache der Sound im Marstall. „Wir bekommen das schon hin. Dabei sein und Spaß haben ist das Wichtigste“, findet Monika Briese. Die Proben der Bands und Sänger laufen auf Hochtouren. Unterstützung erfährt das Organisationsteam durch die Bürgermeisterinnen Beatrix Wilke aus Putbus und Anja Ratzke aus Bergen. Das Rathaus Putbus stellt einen Sonderpokal zur Verfügung. Anja Ratzke ist Schirmherrin der Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, über ein paar Spenden wären die Organisatoren und die Teilnehmer allerdings erfreut.

Von Christine Zillmer