Volksbank: Wittower Bürger wollen zur Beratung nicht nach Sassnitz fahren

Die Pommersche Volksbank wird zum 1. Juli die Beratungen in Altenkirchen einstellen. Nur noch eine SB-Filiale soll übrig bleiben. Doch die Einwohner haben etwas gegen diesen Plan und kämpfen für ihre Bank. Sie wollen eine Beratung vor Ort haben und nicht bis nach Sassnitz oder Bergen fahren müssen, um Bankgeschäfte zu erledigen. Mit einer Unterschriftenaktion soll die Bank nun zum Umdenken bewegt werden. „Wenigstens die bisherigen Sprechzeiten an drei Vormittagen in der Woche sollten bestehen bleiben“, sagt Putgartens Bürgermeisterin, Iris Möbius. „Wir sind für alle Möglichkeiten, die Filiale zu retten, offen.“

Werden die Pläne der Bank umgesetzt, wird es in knapp zwei Wochen im gesamten Amtsbereich Nord-Rügen keinen direkten Ansprechpartner mehr von der Volksbank vor Ort geben, der sich um Bankgeschäfte jeglicher Art kümmern könnte. Die Pommersche Volksbank begründet die Umwandlung der Geschäftsstelle in eine SB-Filiale damit, dass sie in den vergangenen Jahren immer weniger von Kunden frequentiert wurde und die immer mehr auf den Telefon- oder Online-Service ausweichen würden.

„Die Coronavirus-Pandemie hat diese Entwicklung noch deutlich verstärkt und war ausschlaggebend für unsere Entscheidung“, sagt Jan Stock von der Pommerschen Volksbank. Die Kunden werden allerdings weiterhin Geld abheben und einzahlen, Kontoauszüge drucken und ihren Zahlungsverkehr per SB-Terminal erledigen können.

Bank lehnt Infoveranstaltung ab

„Es ist ein großer Wermutstropfen“, sagt die Altenkirchener Bürgermeisterin Jutta Sill. Sie ist verärgert über die plötzliche Ankündigung. „Bürger können danach nur noch zum Automaten, um Geld abzuheben und Überweisungen zu tätigen. Wir sind hier aber an einem Ort, in dem eine große Bevölkerungsgruppe älterer Menschen wohnt, die nicht so gut mit dieser Technik umgehen können.“

Sie hatte in den vergangenen Tagen mehrere Gespräche mit dem Regionalmarktleiter Bernhard Mittelstädt geführt. „Ich wollte ihn dazu bewegen, einer Informationsveranstaltung durchzuführen. Der Vorstand hat dies allerdings coronabedingt abgelehnt. Er bot stattdessen an, individuelle Gespräche in der Filiale zu führen“, so die Bürgermeisterin. Unter der Rufnummer 03831/616 13 00 können Termine vereinbart werden.

Bank soll Präsenz zeigen

Jutta Sill sagte wiederholt, dass sie mit diesem Zustand nicht zufrieden ist. Zumal es sich um eine Genossenschaftsbank handelt, die dem ländlichen Raum sehr verbunden ist. „Eigentlich erwartet man von diesen Banken, dass sie auch im ländlichen Bereich Präsenz zeigen“, sagt sie und macht auf den attraktiven Standort Altenkirchen mit knapp 1000 Einwohnern und vielen Touristen aufmerksam.

Bemerkenswert ist der Einsatz der Einwohner. Sie forderten in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter die Zettel von der Bürgermeisterin, um im Ort Unterschriften zu sammeln. Mit dieser Aktion hatten Bürger bereits eine Woche zuvor in Putgarten begonnen. Nur somit würden die Wittower Druck aufbauen können, damit die Bank ihre Herangehensweise überdenkt. „Wenn die Kunden Druck aufbauen und drohen, dass sie kündigen, dann kommt vielleicht Bewegung in die Sache. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Der Kunde ist König“, sagt sie.

Werbeslogan: „Engagiert für die Region“

Die Unterschriftenlisten sind noch im Umlauf, müssten aber schnellstmöglich die Bank erreichen, im Idealfall bis nächste Woche. „Ich habe noch keinen Rücklauf, aber wie ich so mitbekommen habe, ist das Interesse der Wittower groß“, so Iris Möbius. Sie hat zudem ein Schreiben an die Bank aufgesetzt. Auf zwei Seiten macht sie auf die Wichtigkeit dieser Filiale aufmerksam. Und zitiert dabei Werbeslogans wie „Beste Bank vor Ort, 8 Jahre in Folge“, oder „Engagiert für die Region“.

„Wir hoffen, dass Ihre Leitlinien und der Genossenschaftsgedanke dazu führen, dass sich die VR-Bank weiterhin auch in unserem ländlichen Raum engagiert“, steht in dem Schreiben. Die Insellage auf Wittow, die es den Bürgern nicht möglich macht, schnell eine andere Filiale aufzusuchen, verlange nach besonderen Lösungen. Das Schreiben endet mit dem Satz: „Um unsere Region lebenswert zu erhalten, sind wir auf Ihre Solidarität mit uns als langjährige Kunden angewiesen.“

Von Mathias Otto