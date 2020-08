Volkshochschul-Chefin hat die Insel Rügen nur für ihre Ausbildung verlassen

Binz

Kerstin Klemann war eines der letzten Babys, die in der Poliklinik Binz auf Rügen geboren wurden, bevor die dortige Entbindungsstation 1964 geschlossen wurde. „Ich bin im alten Wasserwerk im Göhrener Wald aufgewachsen“, sagt die 55-Jährige, die Rügen nur für ihre Ausbildung verlassen hat. In Rostock und Aschersleben studierte sie Pädagogik und arbeitete nach der Rückkehr auf die Insel ein paar Jahre lang als Berufsschullehrerin. Seit 1993 ist sie an der Volkshochschule in Bergen tätig und übernahm vor sechs Jahren deren Leitung.

Die Mutter eines Sohnes lebt in Prora und unternimmt bei Wind und Wetter ausgedehnte Spaziergänge, zum Beispiel in der Binzer Bucht. „Ich liebe es, die besonderen Orte unserer schönen Insel immer wieder neu zu entdecken und werde ihr stets treu bleiben.“ Kerstin Klemann hat einen großen Freundeskreis und kocht leidenschaftlich gern. „Aber ebenso gern setze ich mich auch in einem schönen Restaurant an einen gedeckten Tisch“, verrät sie.

Von Christa Driest