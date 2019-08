Sassnitz

„Am Anfang fühlte es sich an wie eine mittlere Katastrophe.“ Als Marlen Melzow und ihre Mitstreiter am Donnerstagnachmittag die letzten Vorbereitungen für das Sassnitzer Vollmondfest trafen, stürmte es am Ufer der Altstadt. Der Himmel war verhangen, Regenschauer angekündigt. Schnell musste vieles umgeplant und auf die Schlechtwetter-Variante umgestellt werden. Am Ende erlebten hunderte Sassnitzer und Gäste dann allerdings doch noch „eines der schönsten Vollmondfeste hier in der Stadt“, wie das Mitglied der Bürgerinitiative „Ein Herz für Alt Sassnitz“ einschätzte.

Dichte Wolken über der Prorer Wiek

Weil vieles spontan umorganisiert werden musste, verschob sich der eine oder andere Programmpunkt. Und auch der Stargast des Abend verspätete sich: Als der Hinterlandchor gegen 21 Uhr den Aufgang des Mondes besang, versteckte dieser sich noch hinter dicken Wolken, die den gesamten Abendhimmel über der Prorer Wiek bedeckten. Erst spät am Abend trat er für ein paar kurze Auftritte vor den Vorhang, leicht von Wolkenfetzen durchzogen oder teilweise von ihnen verdeckt – „so, wie ihn Caspar David Friedrich gemalt hat“, beschreibt es Marlen Melzow.

Der Mondmann in Gummistiefeln

Gemalt hat ihn auch Iris Kleist. Die Sassnitzerin hatte einen kompletten Mondmann an ihren Hauseingang platziert. Den Kopf bildete ein Lampion, dem sie ein freundliches Lächeln ins Gesicht gezaubert hatte. Auf dem Kopf keck einen Sonnenhut, ein ausrangiertes Jackett, unter dem sich ein flotter Schal versteckte, dazu Kinderhosen und Gummistiefel und eine Lichterkette um den Hals – so begrüßte der Mondmann die Passanten an der Ecke Böttcherstraße/Strandpromenade. „Die Enkelkinder sind aus den Hosen und den Stiefeln längst herausgewachsen und das Jackett habe ich aus meinem Kleiderschrank aussortiert“, erzählte Iris Kleist über die Komponenten ihres Beitrags zum Vollmondfest. Deutlich dezenter fiel der „Mann im Mond“ bei Grit Mielke aus. Sie hatte eine Vorlage aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt. Das Papiermännchen befestigte sie im Innern des Lampions, so dass sich der Schatten der Gestalt auf der beleuchteten Hülle abzeichnete.

Neunjährige gewann Lampion-Wettbewerb

Die Idee wurde beim Wettbewerb um den originellsten und schönsten Lampion mit dem zweiten Platz bedacht. Auf allzuviele Exemplare traf die Jury bei ihrem Rundgang durch Alt Sassnitz allerdings nicht. So mancher Bewohner fühlte sich eher als Zaungast und genoss das Treiben zwischen Markt und Kurplatz aus der Entfernung von seinem Fenster oder dem (ungeschmückten) Balkon. Gleich zwei Lampions leuchteten in Garten des Hauses an der Marktstraße, in dem Judith und ihre Familie Urlaub machen. Die Neunjährige aus Dresden hatte aus Resten eines 3-D-Puzzles einen Lampion in Form eines Hauses gebastelt und mit Leuchtstäben ausgestattet. Die eigene Idee hatte sie auch selbst umgesetzt und ganz bescheiden im hinteren Teil des Vorgartens platziert. Fast wären Katrin Stulz und Rena Schaller daran vorbeigelaufen. Als die Jurymitglieder es entdeckten, waren sie völlig begeistert von dem Prachtexemplar und erkannten der kleinen Urlauberin den ersten Preis zu. Judith durfte auswählen und entschied sich für eine zauberhafte kleine Meerjungfrau auf einem Bernstein.

Fest lebt von der Improvisation

Stimmungsvoll beleuchtet waren am Abend beispielsweise Teile der Rosenstraße, wo Bewohner Windlichter in papierummantelte Gläser links und rechts des Weges aufgestellt hatten oder der Garten der Familie Hartwig, wo in den Bäumen zahlreiche Lampions hingen. Die Zurückhaltung mancher anderer Altstadt-Bewohner bei der Illumination ihrer Häuser tat der Stimmung genauso wenig einen Abbruch wie der witterungsbedingte Umzug einiger Band, die in den Lokalen statt draußen auf der Bühne spielten. „Dieses Fest lebt von dem Engagement der Bürgerinitiative ebenso wie von der Improvisation“, hatte Bürgermeister Frank Kracht bei der Eröffnung geschwärmt – und er sollte Recht behalten. Eine provisorische Stützmauer am Markt diente als Projektionsfläche, auf der Details aus der Sassnitzer Geschichte und Architektur gezeigt wurden. Weil draußen auf der Bühne keine Band spielte, eroberten die Besucher spontan und Stück für Stück den gesamten Platz. In kleinen Gruppen saßen sie bei Bier, Brause und Bratwurst zusammen. Vor der Kleinen Konditorei erklärte der Autor Rolf-Bernhard Essig unter anderem, warum China als das „Reich der Mitte“ bekannt sei und andere Redewendungen, während das Theater ohne Namen auf der Wiese vor dem ehemaligen Wiener Café eine ebenso eigenwillige wie unterhaltsame Version von Frau Holle präsentierte und im Garten der Villa Martha „Friedemann“ eigene Texte vorlas und Lieder sang. Wer von einem zum nächsten Veranstaltungsort flanierte, kam meist nicht weit, weil er Bekannte begrüßen musste. „Das ist das Schöne an diesem Fest: Hier trifft man so viele Sassnitzer!“, freute sich eine Einwohnerin und ging weiter, um die nächsten Hände zu schütteln.

Von Maik Trettin