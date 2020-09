Stralsund

Autofahrer müssen in dieser Woche mehr Zeit einplanen, wenn es auf die Insel Rügen rauf oder auf das Festland runtergehen soll. Die Vollsperrung auf dem Rügenzubringer, die seit Montagmorgen besteht, wird bis Freitagabend andauern. Die Verkehrssituation gestaltete sich schon in den ersten Stunden der Sperrung schwierig.

Grund für die Umleitung über den alten Rügendamm sind Reinigungs-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten, wie Bauamtsleiter Ralf Sendrowski berichtet. Soweit es technisch möglich ist, sollen diese zeitgleich von den Firmen ausgeführt werden. Letztere ließen keine Zeit verstreichen – bereits am Montagvormittag haben die Arbeiten an der Brücke begonnen.

Vollsperrung auf Rügenbrücke nicht in der Nacht

„Durch die drei Spuren können wir immer viel machen, ohne die Brücke zu sperren“, erklärt einer der Mitarbeiter vor Ort. „Die Brücke steht seit 2007. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem mehrere Sachen erledigt werden müssen, und die Arbeiten können wir nur mit einer Vollsperrung durchführen“, erklärt er weiter.

Um Staus während der Brückenzüge zu vermeiden, wird die dreispurige Fahrbahn nur im Zeitraum zwischen 8.40 Uhr und 17.20 gesperrt. Weiter hat die Reederei „Weiße Flotte“ den Takt ihrer Fähren erhöht. Zwei Schiffe pendeln im 20-Minuten Takt zwischen Glewitz auf Rügen und Stahlbrode auf dem Festland.

Mehr Fahrzeit für Touristen und Pendler

Bei den Touristen könnte die gesperrte Brücke in diesen Tagen für Verwirrung sorgen, findet auch Judith Kleinsorge, Sprecherin des Tourismusverbandes Rügen: „Es weiß ja nicht jeder von einer zweiten Brücke. Dennoch glaube ich, dass die Beschilderungen vor Ort gut weiterhelfen werden“, sagt sie.

Nicht nur Touristen, sondern auch Pendler müssen in den nächsten Tages mehr Zeit zur Arbeit einplanen. Tim Scherer arbeitet in der Hansestadt: „Ich wohne in Sassnitz und fahre jeden Tag über die Brücke“, sagt der Mediengestalter. „Ich hätte gedacht, dass ich viel mehr Zeit verliere, aber heute hat es vielleicht fünf Minuten länger gedauert“, sagt er. Da es in den kommenden Tagen immer wieder zum Stau kommen kann, sei er gespannt.

Unfall verursacht Stau

Nicht nur durch die Einschränkungen auf der Brücke kam es am Montagmorgen zum Stau oder stockenden Verkehr in und um Stralsund. Durch einen Auffahrunfall in Höhe der Auffahrt von der Insel Rügen über den alten Rügendamm kommend, über die Werftstraße auf die B96 Richtung A20 rauf, kam der Verkehr von 10 Uhr bis 12.15 Uhr zum Stehen.

Laut Polizeisprecherin Stefanie Peter fuhr ein BMW-Fahrer aus Bayern einem voraus fahrenden Audi auf. Die Insassen, die aus Brandenburg kommen, blieben unverletzt. Die Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

