Bergen

Am Montag, dem 4. Mai, ab 7 Uhr wird in Sassnitz der Rügener Ring voll gesperrt. Die Ersatzhaltestelle wird an der Ecke Rügener Ring zur Granitzer Straße eingerichtet. Der Fahrtverlauf führt dann weiter über die Arkona Straße zum Bahnhof Lancken Sassnitz, teilt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mit. Die Vollsperrung bleibt bis einschließlich 15. Mai bis zum Betriebsende bestehen.Die Haltestelle Dorfstraße wird auf dem Weg zum Rügener Ring bedient, auf dem Rückweg Richtung Bahnhof/ Wedding jedoch nicht. Die Ersatzhaltestelle für diese Fahrtrichtung befindet sich am Bahnübergang Lancken Höhe, Kreuzung Buddenhagener Straße.

Bauarbeiten zwischen Ketelshagen und Putbus

Vom 4. bis 8. Mai finden im Abschnitt Ketelshagen – Putbus abschließende Straßenbauarbeiten statt. In dieser Zeit fahren die Busse der Linie 31 nur von/bis Ketelshagen, die Haltestelle Güstelitz kann nicht bedient werden. Fahrgäste aus Güstelitz nutzen bitte die Haltestelle Putbus Park auf der Linie 30. Die Busse werden ab Ketelshagen über Kasnevitz nach Putbus umgeleitet, dadurch kann es zu Verspätungen kommen.Mehr zum Thema: Wildunfälle steigen: Zwei Autos kollidieren mit Rehen auf Rügen

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ