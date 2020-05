Vom Abwäscher zum Beikoch auf der „Sassnitz“

Sassnitz

Thomas Köster wuchs in Bergen auf. Er machte zunächst eine Ausbildung als Baufacharbeiter und arbeitete danach für ein Jahr in einer Räucherei. Der 56-Jährige erinnert sich: „Am 8. Januar 1990 heuerte ich auf dem Fährschiff , Sassnitz‘ an – anfangs als Abwäscher, später wurde ich als Beikoch angestellt.“ In der Hafenstadt lernte er auch seine Frau kennen und blieb ihretwegen und der Arbeit wegen in Sassnitz. Seit die Fährlinie Mukran-Trelleborg außer Dienst ist, ist der Schiffskoch in Kurzarbeit und demnächst in Seerente (eine Rente nur für Seeleute).

Mit Hingabe pflegt er sein Hobby als stolzer Besitzer von zwei Fahrzeugen, die er selbst wartet und abwechselnd mit Saisonkennzeichen fährt. Seinen Trabant 601 Armee-Kübel entdeckte er vor acht Jahren und vor sechs Jahren gesellte sich eine Trabant 601 Limousine hinzu. Thomas Köster lebt noch immer gern auf Rügen. „Die Natur ist schön, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit“, verrät er.

Von Christa Driest