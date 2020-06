Vom Bergener Guttemplerhauses zum heutigen Gesellschaftshaus

Bergen

Am Raddas, in der Nähe des Arndt-Gymnasiums in Bergen auf Rügen, steht heute das Hotel „ Gesellschaftshaus“ mit einer bewegten Geschichte. Es wurde 1912 als Ordenshaus der Guttempler erbaut. Den Großteil der finanziellen Last beim Bau des Logenhauses trugen jedoch die rügenschen Gutsbesitzer. 1913 besaß im 20. Distrikt nur noch Stralsund ein eigenes Logenhaus. Greifswald und Demmin trugen sich mit der Absicht.

Der Regierungspräsident sagte nach Antragsstellung der Distriktsleitung finanzielle Mittel zu, die in den Etat der Kreise eingestellt wurden. Die Kirche stand den Guttemplern wohlwollend gegenüber, sah aber ihre Unterstützung mehr in der Gemeinschaft des christlich orientierten „ Blauen Kreuzes“.

Leider verloren die Guttempler durch Konkurs ihr ansehnliches Logenhaus und daraus wurde das „ Gesellschaftshaus“ in der Arndt- Straße 5 mit Konditorei und Café und Zimmern für Tage und Wochen. Jeden Mittwoch und Sonntag waren Künstlerkonzerte angesagt. Betreiber waren Erich Meyer und seine Frau.

Alkoholfreie Gastwirtschaft

Der Verlust des Hauses traf die Loge sehr. 1929 gab es noch 20 Brüder, die jedoch nicht die finanzielle Decke für einen Neubau hatten. Die Loge arbeitete trotzdem weiter. Augenmerk richtete man auf die Gastwirtschaft im Rugard.

Nach Ablauf des Pachtvertrages wechselte der Besitzer, und die Guttempler arbeiteten von nun an hier und betrieben eine alkoholfreie Gastwirtschaft. Zum Pachtvertrag gehörte auch der 1877 eingeweihte Ernst-Moritz-Arndt-Turm. Die Besitzerin, die Fürstin zu Putbus, vereinbarte mit den Guttemplern einen geringen Pachtzins.

Umbenennung nach der Gleichschaltung 1935

So überwand die Loge die erste schwere Zeit. Im Sommer besuchten zahlreiche Reisende die Wirtschaft. Man dachte an einen späteren Um- oder Neubau, da das Lokal durch die Bauweise nur für den Sommerbetrieb geeignet war. In einem internen Bericht aus dem Jahre 1930 hatte die Loge bereits wieder 60 Guttempler. In Sassnitz hatte sich eine eigene Loge etabliert, die von 19 Guttempler gegründet worden war.

Stralsund Logenhaus Mühlenstraße 13. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

In Verzeichnissen aus dem Distrikt 20 von 1911 gab es 14 Logen. Die Bergener Loge „ Rügen“ versammelte sich Dienstag abends im Schulhaus. In dem Verzeichnis der Grund-, Wehr- und Jugendlogen von 1925/26 traf man sich im Jugendheim in der Königstraße 4 und 1936 war es der Konfirmandensaal.

Nach der Gleichschaltung 1935 durch die Nationalsozialisten erfolgte dann auch auf Rügen die Umbenennung in „Deutscher Bund zur Bekämpfung der Alkoholgefahren“.

In Stralsund arbeiteten sechs Logen in einem Haus

Im 20. Distrikt Westvorpommerns fungierte langjährig der Konrektor Carl Bürckbüchler aus Barth als Distriktstempler. Die erste Guttemplerloge gründete sich im Distrikt am 20. August 1900 in Franzburg . Es folgten Gründungen in Grimmen, Demmin, Barth, Anklam und auf der Insel Rügen in Bergen und in Sassnitz. Zwei Logen gründeten sich in Greifswald.

Kugellade mit schwarzen und weißen Kugeln für das Aufnahmeritual. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Besondere Bedeutung muss den Guttemplerlogen in Stralsund zugestanden werden. Hier arbeiteten sechs Logen in einem eigenen Haus in der Mühlenstraße 18. Jede Loge hatte ihren eigenen Anspruch, jedoch alle gemeinsame Ideale.

Es waren die Logen Pommerania (09.12.1900) Innerer Frieden (18. 01. 1902), Strahle am Sund (13. 03. 1904), Jaromar I.(23. 04. 1905), Ferdinand von Schill (11. 08. 1902) und Am Gellen mit dem Stiftungsdatum vom 11. 01. 1914.

Hochtempler gründete eigene Sparkasse

Das Logenhaus in der damaligen Mühlenstraße 18 existiert heute nicht mehr, aber dafür ein geschichtlicher Einblick. Große Verdienste erwarb sich der erste Hochtempler Gustav Schibuhr der Pomerania. Er gründete kurzerhand eine interne Sparkasse unter den Brüdern der Loge zwecks Erwerbs eines eigenen Hauses. So kam eine Summe von 575 Mark zusammen.

Das Haus des Grafen Klot-Trautvetter-Hohendorf in der Mühlenstraße 18 stand zum Verkauf. Schnell wurde man sich handelseinig, da der Graf dem Anliegen der Guttempler positiv gegenüber stand. Es wurde ein „billiger“ Kaufpreis vereinbart, Hypotheken von 15 000 Mark blieben verbindlich stehen und die Gräfin von Schliefen aus Dresden verzichtete auf ihr zustehende 2000 Mark.

Die Fürstin zu Putbus verpachtete die Gastwirtschaft auf dem Rugard nach 1929 an die Guttempler zu Bergen auf Rügen. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Das Haus kam für 15 000 Mark in den Besitz des gegründeten Guttemplervereins Stralsund. Nun ging es an den Umbau und die Einrichtungsbeschaffung. Das dafür benötigte Geld beschaffte wiederum der Br. Schibuhr, indem er unter anderem das soziale Engagement in den Vordergrund rückte. Es wurden 2204,85 Mark gespendet, die primär aus bürgerlichen und adeligen Kreisen kamen.

Nach der Fertigstellung zogen am 1. Oktober 1904 170 Guttemplern in das Haus ein und es wurde am 17. November durch den Großtempler geweiht. Bereits um 1930 war das Guttemplerhaus in der Mühlenstraße zu klein und es wurde Ausschau nach einem größeren Objekt gehalten. Mit der Gleichschaltung und dem erzwungenen Austritt der deutschen Logen aus dem internationalen Orden 1935 gingen der Anspruch und die Ideale der Guttempler verloren.

Mitgliedschaft gliedert sich in vier Grade

Nach 1945 gab es auf Rügen keinen Neuanfang und ebenso nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990. So ruhen die Geschicke der rügenschen Guttempler bis heute und warten. Welche Rituale lebten die Guttempler aber selbst und wie sah die Hierarchie aus? Nach anfänglicher Hilfe für die Alkoholkranken und die Familienmitglieder durch die Guttempler können diese ehrenamtliche Aufgaben übernehmen. Das ist der erste Schritt für die Mitgliedschaft in einer Templerloge.

Baumeister Wilhelm Wallmann 1909. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Diese gliedert sich in 4 Grade. I. Grad: Aufnahme mit den Regalienfarben weiß/blau für Reinheit vom Alkohol, Treue zum Orden. Man befindet sich in der „Ich Phase“ mit Pflichten und Rechten. Die Lernzeit dauerte bis zum II. Grad mindestens ein Jahr. II. Grad: Distriktsgrad mit der Regalienfarbe scharlachrot für Barmherzigkeit und die Übernahme von Pflichten und Rechten auf Distriktsebene in der „Du-Phase. Diese Zeit dauerte ein Jahr und es dürfen Ämter übernommen werden.

4. Grad nach einem Jahr verliehen

III. Grad: Ordensgrad mit der Regalienfarbe violett für die Gerechtigkeit und Übernahme von Pflichten und Rechten auf Ordensebene in der „Wir-Phase“. IV. Grad: Internationaler Grad. Hier vereinen sich alle Ragalienfarben für Einheit und Frieden in der „Wir-Phase“ und Einführung in die internationale Organisation der Guttempler.

Aus Einheit und Frieden wurde ab 2010 nur noch Frieden in den Statuten geführt. Nach einem Jahr kann der 4. Grad verliehen werden. In der größten Gemeinschaft der Internationalität verpflichtet der 4. Grad, anderen Völkern zu helfen, der Alkoholnot zu begegnen. Enthaltsamkeit, Nächstenliebe, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, Einheit zum Frieden ist Verpflichtung mit hohem Anspruch. Nach 1947 wurde in Deutschland das Regaliensystem abgeschafft außer in Berlin. Hier gilt das Regaliensystem der Graderkennung fort.

Heute ein Gesellschaftshaus

Das Malteserkreuz war bis 1918 Symbol der Guttempler und ging auf das karitative Wirken der Tempeltritter zurück. Beispielgebend war 1118 das Gelöbnis von 9 französischen Rittern die Wallfahrer im Heiligen Land zu schützen – darunter Bernhard von Clairvaux. Sie widmeten sich unter anderem der Krankenpflege und behandelten in den Hospitälern Freund und Feind.

Von 1937 bis 1945 war es der „Deutscher Bund zur Bekämpfung der Alkoholgefahren“. Seit 1984 ist das Symbol die Weltkugel mit dem Kürzel IOGT . Dieses Kürzel mit der Weltkugel befand sich auch über dem Eingangsportal des Bergener Guttemplerhauses, dem heutigen Gesellschaftshaus. Es gab jedoch in den vergangenen Jahren Irritationen betreffs des Symbols.

In einem Guttemplerhaus gab es keinen Ausschank von Alkohol. Kurzerhand ließ Herr Lüdkte die alte Symbolik tilgen und dafür ein gut sichtbares „G“, für Gesellschaftshaus, in das Medaillon einfügen. Damit gab es eine neue Klarheit!

„Der erste Schluck Alkohol ist bereits zu viel“

Kerzen bringen den Guttemplern die Erleuchtung und haben einen hohen Symbolgehalt. Kerzen verzehren sich, um uns Licht und Wärme zu geben. So sollen sich die Guttempler verzehren dem Nächsten zu helfen. Ein weiteres Ritualsymbol ist der Hammer. Die Bedeutung wird in den Schlägen deutlich. Sie gelten der Erkenntnis, der Liebe und der Tat.

Die Bibel liegt aufgeschlagen mit Lucas 10 Vers 30-37 vor dem Vizekanzler. Historische Weisheit mit modernem Anspruch verbinden, das gibt den heutigen Guttemplern eine Zukunftchance. Die Brüderlichkeit ist mehr als Solidarität – gegenseitige Hingabe und Achtung. Guttempler streben nach Frieden unter Beachtung der menschlichen Würde, Demokratie, Toleranz, Gleichheit, Gerechtigkeit und Lösung von Konflikten auf friedliche Art. Der Frieden zwischen den Nationen ist Grundlage.

Guttempler leben nach den Prinzipien „Der erste Schluck Alkohol ist bereits zuviel – Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit – Frieden“. Darüber hinaus engagiert sich der Orden für kulturelle und soziale Belange. Generell ist wohl kaum etwas gegen den kontrollierten Genuss ein es guten Tropfens Weines einzuwenden.

Von Uwe Hinz