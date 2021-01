Vom Bus auf die Fähre: Verkehrsgesellschaft sorgt für Anschluss auf Rügen

Bergen

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) schafft Anschluss an den Fährverkehr im Hafen Mukran. Auf Rügen können Einheimische und Urlauber in diesem Jahr den Bus nutzen für die Anreise zum Hafen und dort ohne große Wartezeit auf die Fährschiffe umsteigen, die ins schwedische Ystad und zur dänischen Insel Bornholm verkehren. Das ist umgekehrt auch bei der Ankunft in Mukran möglich – absteigen von der Fähre, einsteigen in den Bus. „Das Angebot ist neu“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang. Es tritt mit dem Fahrplanwechsel beim kreiseigenen Nahverkehrsbetrieb in Kraft. Der erfolgt im gesamten Bediengebiet der VVR im Landkreis einheitlich am 10. Januar.

Neue Fahrpläne gelten bis 11. Dezember

Die neuen Fahrpläne der VVR sind bis zum 11. Dezember gültig und enthalten das ganzjährige Grundangebot, informiert Lang weiter. Davon ausgenommen ist der Taschenfahrplan der Linie 210 (Ribnitz-Damgarten - Fischland-Darß-Zingst - Barth), dieser gilt bis zum 8. Mai und erscheint neu am 9. des Monats inklusive aller Fahrten der Radbusse. Im Rügener Fahrplanheft sind zusätzlich zum Jahresfahrplan auch alle geplanten Sommerangebote wie Halbstundentakt, Spätfahrten und Fahrpläne der Störtebeker-Busse und der RADzfatz-Busse, die Linienbusse mit Radanhänger, mit abgebildet.

Bus und Fähren werden verknüpft

„Mit dem Fahrplanwechsel werden im Bediengebiet Rügen einige Änderungen im Fahrplan-und Liniennetz wirksam“, hebt der VVR-Sprecher hervor. „Dazu gehört die Anbindung des Hafens ins Mukran.“ Bislang steuern den nur die Busse auf der Linie 18 im Stadtverkehr Sassnitz an. Mit dem Fahrplanwechsel werden auch die Busse der Regionallinie 22 ( Serams - Binz/Prora - Sassnitz) den Hafen Mukran anfahren. „Der Fahrplan ist mit den Abfahrten und Ankünften aller Fährschiffe nach und von Ystad und Rønne abgestimmt“, so Lang. „Durch diese neuen Bus-Schiff-Verknüpfungen sind Tagesausflüge nach Schweden und Fahrten auf die dänische Insel Bornholm mit dem öffentlichen Personennahverkehr eine umweltfreundliche Reisealternative für Einheimische und Urlauber.“ Wer die Regionallinie 22 nutzt, hat in Serams Anschluss an andere Linien, zum Beispiel nach Bergen und auf die Halbinsel Mönchgut.

Haltestelle in Putbus wird geschliffen

Mit dem neuen Fahrplan für 2021 werden auch die „RaDzfatz“-Busse“ mehr Haltestellen auf Rügen bedienen. Die mit Anhängern ausgestatteten Busse, auf denen Fahrräder transportiert werden, fahren zusätzlich zu den bisherigen Haltestellen auch Juliusruh und Lancken-Granitz an. Der Saisonstart für die „RaDzfatz“-Busse“ ist für den 1. April vorgesehen. Weitere Änderungen, die mit dem Fahrplanwechsel auf der Insel in Kraft treten, betreffen Umbennnungen von Haltestellen. Dies betrifft auf der Linie 30 die Haltestelle Abzweig Grahlhof, die künftig Abzweig Gustrowerhöfen heißt. Im Stadtverkehr Bergen auf der Linie 32 wird die Haltestelle Finanzamt in Billrothstraße umbenannt. Auf Änderungen müssen sich zudem Fahrgäste in Putbus einstellen. „Dort fahren die Busse der Linien 30 und 31 am Circus nur noch die Haltestelle direkt vor der Sparkasse an. Die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Seite der Fahrbahn wird geschliffen“, kündigt Michael Lang an.

Die neuen Fahrplanhefte sowie die kostenfreien Ausflugstipps, Taschenfahrpläne und Infobroschüren sind in den Bussen und Vorverkaufsstellen der VVR, in zahlreichen Kurverwaltungen und touristischen Einrichtungen sowie in der Infothek des kreiseigenen Nahverkehrsbetriebes am Busbahnhof in Bergen erhältlich. Für Fahrplanauskünfte steht zudem das Info-Telefon der VVR, Rufnummer 038326/600800 zur Verfügung.

Abschließend weist Michael Lang darauf hin, dass auch das neue Jahr noch durch die Covid 19 –Pandemie geprägt sein wird. „Es kann zu Umstellungen im täglichen Busverkehr kommen“, bittet der VVR-Sprecher schon mal um Verständnis für Anpassungen im Fahrplan, die gegebenenfalls kurzfristig notwendig werden.

Von OZ