Vom Harz auf die Insel

Bergen

Direkt nach der Wende verschlug es Stefan Kresse zum ersten Mal aus dem Harz auf die Insel Rügen. Auf Anhieb verliebte sich er sich erst in die Insel und dann in eine Insulanerin. So blieb er. Fasziniert war der Wernigeroder von Beginn an von den Möglichkeiten sich bei der Entwicklung der Stadt Bergen einzubringen. „Ich fühlte ich damals als Pionier“, sagt er. Hier konnte er sich seinen Berufswunsch erfüllen und sich selbstständig machen. Als seine ganz große Leidenschaft beschreibt der Liebhaber von Oldie-Musik „alles, was zwei Räder hat, am liebsten mit Motor“. Heute besitzt der 52-Jährige ein Zweirad- und mehrere Bekleidungsgeschäfte und hat so das Gesicht der Inselhauptstadt mitgeprägt. Gemeinsam mit seiner Frau zog er drei Kinder auf – der Älteste blieb auf der Insel, die beiden Jüngeren gingen zum Studieren nach Stralsund und Greifswald. Gemeinsame Zeit verbringt die Familie noch immer gern bei Touren mit dem Wohnwagen.

Von Christa Driest