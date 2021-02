Bergen

Vier Projekte auf Rügen werden in diesem Jahr im Rahmen des Leader-Programms mit insgesamt 374 296 Euro gefördert. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Insel für dieses Programm zur Förderung ländlicher Räume hat darüber entschieden und eine Prioritätenliste der Vorhaben für 2021 verabschiedet.

Die Auswahlrunde wurde aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen in einem Onlineverfahren durchgeführt. „Insgesamt 16 Projektideen wurden für dieses Jahr eingereicht“, sagt Anne Wolff, Leader-Regionalmanagerin für Rügen. In der digitalen Videokonferenzschalte bewerteten die Mitglieder der Aktionsgruppe anhand festgelegter Kriterien die eingereichten Vorhaben. Dabei müssen die Projekte eine Mindestpunktzahl erreichen, um auf die Prioritätenliste zu gelangen.

Anzeige

Vier Projekte mit rund 575 000 Euro Investitionsvolumen

„Vier Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 574 497 Euro haben es geschafft“, bringt Anne Wolff das Ergebnis auf den Punkt. Für diese Vorhaben stellt die LAG die 374 296 Euro zur Verfügung. „Die restlichen Projekte ordnen sich in die Nachrückerliste ein und werden bei Freiwerden weiterer Budgetansätze noch berücksichtigt“, informiert die Regionalmanagerin weiter.

Im Handlungsfeld „Regionale Wirtschaft und nachhaltiger Tourismus“ wird das Projekt „Vom Landwirt zum Bäcker – regionale Getreideveredlung zum Aufbau einer regionalen Wertschöpfungskette“ unterstützt. Projektträger ist der Landwirtschaftsbetrieb Berger in Venz. Das geerntete Getreide des Betriebes sei bislang in der Mühle in Anklam gemahlen worden, erläutert Anne Wolff die Projektidee. „Die Mühle in der Peenestadt wurde aber geschlossen. Jetzt soll das Getreide direkt vor Ort weiterverarbeitet und an Bäcker in der Region geliefert werden.“

„Inselklang“ kann expandieren

Mit Fördergeld aus dem Leader-Programm wird auch der „Inselklang“ expandieren können. Dahinter stecken der junge Architekt Malte Sodmann, Physiker Paul Reiß und Tontechniker Jannis Tolk. Seit 2014 fertigt das Trio mit Unterstützung befreundeter Möbel- und Bootsbauer sowie Grafikdesigner unter dem Namen „Inselklang“ in seiner Rügener Manufaktur in präziser Handarbeit ganz besondere Boxen. Die Lautsprecher sind eine Mischung aus Technik und Skulptur. Damit gibt das Trio der Insel ihren ganz eigenen Klang, zum Beispiel am Selliner Südstrand, wo die Drei seit 2019 einen von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Klangpavillon betreiben. Im Corona-Jahr 2020 sorgte „Inselklang“ für den perfekten Sound beim Projekt „Fernbeziehung mit Rügen“. Junge Kreative porträtierten im Livestream oder inszenierten Imagefilmen mit regionale Musikern und Disc-Jockeys an pandemiebedingt verlassenen Orten. Mit den auf Youtube ausgestrahlten Filmen wird auf ganz spezielle Weise die Verbindung zu Rügen-Gästen in Corona-Zeiten gehalten. Sie können trotz Lockdown und Einreiseverbot die Insel erleben – in einer Fernbeziehung. Das Projekt gewann 2020 den landesweiten Ideenwettbewerb „Kultur- und Kreativwirtschaft“.

„Regionaler Kultur- und Produktionsbetrieb Inselklang x Klangpavillon“ titelt das Projekt, mit dem sich Malte Sodmann, Paul Reiß und Jannis Tolk um eine Förderung in der Leader-Runde 2021 beworben haben. Mit Erfolg. „Die Inselklang-Produktionsstätte in Zeiten wie auch der Klangpavillon sollen erweitert werden. Das kann mit Leader-Hilfe in Angriff genommen werden“, sagt Anne Wolff.

„Sport frei“ in Altefähr

In Altefähr können Einheimische und Gäste schon mal den Sport-frei-Ruf üben. „L(i)ebenswerte Dorfmitte“ titelt das Projekt der Gemeinde, für das es Förderung gibt. Konkret gehe es dabei um einen generationsübergreifenden Bewegungs- und Fitnessbereich mit bunt gemischten Sportangeboten, der auf dem alten Sportplatz in der Kommune am Strelasund geplant ist. „Das Vorhaben sieht Basketball und Fußball, einen Bewegungsparcours für kleine Kinder und Fitnessgeräte für jung und alt vor“, erläutert die Leader-Regionalmanagerin.

Druckmuseum in Putbus

Als viertes Projekt werde im Handlungsfeld „Zweiklang von Bildung und Kultur“ ein „Begegnungsraum Druckmuseum“ gefördert, so Anne Wolff weiter. Dieses Vorhaben will die in Putbus am Circus ansässige Druckerei Rügen-Druck umsetzen. Das Unternehmen verfüge über alte Druckmaschinen, die in einem Anbau präsentiert werden sollen, erläutert die Regionalmanagerin. „Es soll aber keine museale Einrichtung werden, sondern ein Ort der Begegnung – mit Druckkursen, Ausstellungen und Regionaler Literatur.“

Weitere Informationen zu Leader auf Rügen gibt es im Internet unter www.leader-ruegen.de oder bei Regionalmanagerin Anne Wolff. Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 03831/3571276 sowie per E-Mail an anne.wolff@lk-vr.de zu erreichen.

Lesen Sie auch Rügens Kulturszene in Not: Künstler machen mit Fotoaktion auf sich aufmerksam

Von OZ