Von Leipzig nach Rügen: Anna Pondelik kam mit ihrer Oma nach MV

Anna Pondelik wurde in Leipzig geboren und wuchs dort auf. „Ich erinnere mich an eine sorgenfreie und von Kultur erfüllte Kindheit“, sagt sie. Nach einem Linguistik-Studium war sie in verschiedenen Jobs tätig bevor sie sich im Jahr 2010 entschied, gemeinsam mit der Oma nach Rügen umzusiedeln.

Die Leipzigerin bezog das Ferienhaus bei Sassnitz, das bereits seit Jahren im Besitz der Familie war und die Großmutter bekam einen Platz im nahegelegenen Pflegeheim. Anna Pondelik fand Arbeit in der Gastronomie und war als Gesellschafterin tätig und seit fünf Jahren arbeitet sie als Dozentin für die Volkshochschule Bergen, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet – abends arbeitet sie zudem als Servicekraft in einem Hotel.

In der Freizeit liest sie sehr viel, wandert im Nationalpark Jasmund und trifft Freunde. Sie bereut es nicht, nach Rügen gezogen zu sein. „Die Insel ist extrem grün und die Stille und die Natur sind gut für die Seele“, verrät sie.

