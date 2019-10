Von Nina Hagen bis Andrea Berg: Schlager-Tag in Vitte

Vitte

Erst sangen die Besucher die schönsten Lieder aus der Schlagerwelt, dann standen die Profis auf der Bühne. Die „Hit Hunters“, „Das flotte Duo“ und am Abend das Andrea-Berg-Double Daniela Radloff versorgten die Besucher der Festwoche mit ihren Lieblingsliedern.

Für Michel Roussel (53) und Frau Lina (39) aus Berlin ein ungewohntes Bild in Vitte. „Wir kommen nun schon zum zehnten Mal auf die Insel. Bisher haben wir nur das Klackern der Pferdehufen vernommen. Nun wummern Bässe aus den Boxen. Wir haben zwei Tage gebraucht, bis wir uns daran gewöhnt hatten“, sagt er. Jetzt sind sie aufgetaut, wie sie sagen, und hatten am Dienstag Spaß. Sie genossen die Musik am Nachmittag von den „Hit Hunters“.

Anders sah es hingegen bei Petra Wagner (62) aus Zinnowitz aus. Sie ist mit Enkeltochter Emilia (9) angereist, um so viel wie möglich von der Festwoche mitzunehmen. Schon seit Sonnabend sind sie auf der Insel und haben fast alle Höhepunkte im Festzelt besucht. Auch das Konzert von Kerstin Ott. „Mir gefallen ihre Stimme und ihre Lieder“, sagt die Neunjährige. „Aber auch das Inselsingen.“

Inselsingen im Festzelt

Und das kam gut an bei denjenigen, die im Zelt mitschunkelten und -sangen. „Diese Tradition, die im Sommer vor dem Zeltkino stattfindet, führen wir während der Festwoche fort“, sagt Bürgermeister Thomas Gens. „Du hast den Farbfilm vergessen...“: Die Kurdirektorin Vanessa Marx sang am Mikrofon vorneweg, die Gäste stimmten ein.

Und passend zum Wetter kamen die Zeilen von Drafi Deutschers Lied aus dem Jahr 1965: „Weine nicht, wenn der Regen fällt...“. Die Besucher im Festzelt waren vor Wind und Regen geschützt. So wie die Urlauber Frank und Olaf aus Frankfurt/Oder, die sich ein zweites Mikrofon schnappten und fast alle Lieder textsicher mitsangen.

Sängerin schwärmt von Hiddensee

Am Abend kamen Andrea-Berg-Fans auf ihre Kosten. Daniela Radloff tritt seit 2012 als Double auf und hat jetzt zum ersten Mal den Weg zur Insel gefunden. „Es ist einfach herrlich, dieses schöne Fleckchen Erde ist nur über den Wasserweg zu erreichen. Überall sieht man hier die liebevoll geschmückten Straßen zum Erntedankfest.

Daniela Radloff tritt in Vitte als Andrea-Berg-Double auf. Quelle: Mathias Otto

Eine kleine, schöne und gepflegte Insel“, so ihr erster Eindruck. Sie ist Frontfrau der brandenburgischen Band „Dani & die Männer“. „Wir hatten immer mal Lieder von Andrea Berg im Repertoire. So ist die Double-Idee entstanden“, sagt sie. Nach ihrem ersten Auftritt war sie begeistert. „Ich habe mich intensiv mit der Künstlerin auseinandergesetzt und ziehe seitdem immer mit, was die Mode und die Musik betrifft“, sagt sie.

Sarah Lombardi sagt Konzert ab

Am Mittwoch ist Familientag. Dann geht es mit Musik, aber auch mit Tanz und einer Luftballon-Aktion weiter. Allerdings muss das Konzert von Sarah Lombardi ausfallen. Sie war als einer der Höhepunkte der Erntedankfest-Woche gebucht und sollte Mittwochabend auf der Bühne im Festzelt stehen. „Sie hat wegen eines außerplanmäßigen Drehtermins ihr Kommen abgesagt“, teilt Bürgermeister Thomas Gens mit. Sarah Lombardi will aber am Mittwoch in einer Videobotschaft zu den Fans sprechen.

Sarah Lombardi Quelle: dpa

Die geplanten Tanz-Workshops mit dem Choreograf und Fitness-Coach Detlef D! Soost finden am Mittwoch wie geplant statt. Ab 15 Uhr steht er auf der Bühne im Festzelt und tanzt zusammen mit Kindern und Jugendlichen.

Zuvor können Kinder Wünsche auf einen Zettel schreiben, an einem Ballon hängen und im Festzelt steigen gelassen. Am Ende des Tages werden die Wünsche eingesammelt, „und sicher gibt es für das ein oder andere Kind noch eine Überraschung oder sein Wunsch geht in Erfüllung“, so die Veranstalter.

Detlef D! Soost Gala Quelle: privat

Zum Familientag gibt es von Schaprode vergünstigte Familientickets für die Fähre. Zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern zahlen am Mittwoch nur 37 statt wie üblich 46,80 Euro für die Tageskarte.

