Von Rügen in die weite Welt: Insulanerin interessiert sich für andere Kulturen

Rügen

Franziska Lamass kam kurz vor dem Jahreswechsel 79/80 zur Welt und wuchs in Bergen auf. „Die Großeltern kümmerten sich liebevoll – mein Opa war als Lehrer sehr bekannt und ich fand es besonders, dass wir überall gegrüßt wurden.“

Sie wurde früh flügge und machte während der Oberstufe ihre erste Fernreise, der etliche weitere folgten. Interesse an anderen Kulturen und an geistigem Austausch mit fremden Sprachräumen begleiten die Insulanerin bis heute. Sie studierte Soziologie, Indologie und Romanistik in Kiel und wurde dort von einem großen Luftfahrtunternehmen angeheuert.

Anzeige

Wegen der Liebe nach Hamburg

Der Liebe wegen zog die 40-Jährige nach Hamburg, aber ihre Wurzeln sind noch immer auf Rügen. In den Urlauben hilft die Mutter zweier Mädchen im Familienbetrieb auf Wittow. „Ich habe eine ganz starke Verbundenheit mit meiner Insel – in etwa zehn Jahren möchte ich hier wieder sesshaft werden“, verrät sie.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Christa Driest