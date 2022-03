Von Sachsen nach Rügen: Antikhändler hat Hobby zum Beruf gemacht

Baabe

Hans-Guido Treffist täglich umgeben von alten und gebrauchten Sachen. Er ist Inhaber eines Antik-Geschäfts in Baabe. Seit sechs Jahren führt er den Laden, den sein Vater 1998 im Gebäude der früheren „Mönchgut-Lichtspiele“ an der Bundessstraße eröffnete. In dem alten Kinosaal finden sich viele Dinge aus der Vergangenheit: Uhren, Möbel, Bilder, Gläser, Modelle von Segelschiffen, Textilien, Haushaltsdinge und jede Menge Nippes. „Wir handeln mit allem und nichts“, lacht der 47-Jährige, der viele Stammgäste hat. Der Schwerpunkt liege bei Sachen, die rund 100 Jahre alt sind. Aber auch Keramik aus Bunzlau und Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit füllen die Regale. Das Interesse an Ostsachen nehmen zu, so Treff. Ob Dreirad oder Puppe: „Viele verbinden damit positive Erinnerungen. Manch einer geht förmlich auf.“

Der gelernte Bürokaufmann hat sein Hobby zum Beruf gemacht und stammt aus Chemnitz, wo er den Winter verbringt. Seinen Arbeits- und Wohnort im Sommer auf Rügen schätzt er sehr. „Ich bin lieber hier. Die Leute sind relaxt, das Wetter ist schön. Es macht Spaß, und das ist die Hauptsache.“

Von Gerit Herold