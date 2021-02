Sellin

Heidi John kam vor fünf Jahren aus Sachsen auf die Insel Rügen. Sie bewarb sich in der Kurklinik Sellin und bekam drauf hin ein tolles Jobangebot, wie sie erzählt. Doch das war nicht der einzige Grund. Auch wegen der gesünderen Luft und der Natur kam die heute 40-Jährige Masseurin und medizinische Bademeisterin 2016 mit ihrem Sohn auf die Insel. Heute lebt sie im Ostseebad Sellin. Den Umzug nach Rügen bereut sie auf keinen Fall.

Tanzen gegen den Winterblues

„Du fährst über die Brücke und bist wie in einer anderen Welt“, schwärmt die Naturliebhaberin. Sport begleitet Heidi schon ihr ganzes Leben lang. 26 Jahre lang tanzt sie professionell und ist heute Trainerin einer Gruppe junger Tänzerinnen beim TSC Am Rugard. „Als Trainer hat man doch nochmal eine ganz andere Perspektive.“ In der Corona-Zeit versucht sie die Dinge positiv zu nehmen und treibt viel Sport, vor allem draußen. „Ich nehm‘s sportlich und bin dankbar, dass ich das an so einem schönen Ort aushalten darf.“

Von Elisa Jäger