Polchow - Für den Ferienjob von Sibirien nach Rügen Über 9000 Kilometer sind Viessa Stepankin und Anastasia Maslowa gereist, um in den Semesterferien in einem russischen Café auf Rügen zu arbeiten. Dabei kam ihnen eine Geschäftsidee.

Anastasia Maslowa (li., 20) und Viessa Stepankin (22) sind Studentinnen aus der sibirischen Stadt Tschita. Sie haben in den Ferien in Polchow auf Rügen in einem russischen Lokal gearbeitet und eröffnen jetzt in ihrer Heimat eine Vermittlungsagentur für Ferienjobber aus Russland, die in Deutschland Auslandserfahrungen sammeln wollen. Quelle: Maik Trettin