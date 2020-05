Von Sizilien nach Hiddensee: Familie plant Neustart – und dann kam Corona

Hiddensee

Zwischen „Arrivederci“ und „Tach“ liegen nicht nur mehr als 2500 Kilometer. Der klangvolle Abschied und die norddeutsch unterkühlte Begrüßung bedeuten für eine junge Familie der Schritt in ein ganz neues Leben. Den haben Caroline und Marco Leven zusammen mit ihrem eineinhalb Jahre alten Sohn gewagt.

In Catania auf Sizilien wurden die Zelte im Oktober 2019 abgebrochen und im November auf Hiddensee neue aufgeschlagen. Aber das Trio ist noch nicht am Ziel seiner Träume angekommen. Das Coronavirus brachte die Pläne der kleinen Familie gehörig durcheinander.

In deren Mittelpunkt steht eine Baustelle am Vitter Süderende – die des „Dünenhauses“. Das lässt der Binzer Investor Jürgen Breuer sanieren und modernisieren. Dort soll Platz für zehn Ferien- und vier Mietwohnungen sein. Und für ein Restaurant – geführt von Familie Leven. Die Küche mediterran, aber nicht italienisch.

„Dann kam Corona“

„Von Frankreich und von Griechenland und auch deutschen Klassikern soll alles dabei sein. Außerdem gibt es ein großartiges Frühstück und viele französisch angehauchte Köstlichkeiten aus der Backstube“, schwärmt die 34-Jährige von dem, was es eigentlich längst geben sollte. „Denn im März waren wir fast fertig. Dann kam Corona und wir hängen wieder hinterher“, sagt sie frustriert.

Caroline Leben und ihr Mann Marco sind mit ihrem Sohn von Sizilien nach Hiddensee gezogen, um in Vitte das Restaurant „Der kleine Prinz“ zu eröffnen. Wegen der Corona-Krise können sie es erst später als gedacht eröffnen. Quelle: Caroline Leven

Die letzten vier Jahre haben die beiden auf Sizilien gelebt. Sie, die seit 16 Jahren in der Gastronomie unterwegs ist, führte auf dem Stiefel ein Catering-Unternehmen. Er hat für die Bundeswehr in einer Nato-Einheit auf einer amerikanisch-italienischen Militärbasis gedient.

Im Oktober vergangenen Jahres quittierte Marco Leven seinen Dienst in der Truppe. Der heute 32-Jährige hatte sich einst für acht Jahre verpflichtet, die waren abgelaufen. „Für meinen Mann kam für die Zeit danach nur eine Selbstständigkeit infrage, nur das Wo war noch nicht beantwortet“, erinnert sich Caroline Leven.

„Insel der Glückseligkeit“

Dabei stand die Antwort eigentlich schon fest. Zwar haben die Levens lange überlegt, nach Texas auszuwandern, „da wir viele Freundschaften zu Amerikanern geschlossen hatten in den Jahren auf Sizilien“. Aber über den großen Teich ging es dann doch nicht, „weil ja Amerika aktuell nicht unbedingt das Land der Träume ist“, sagt Caroline Leven. Aber Deutschland ist es für sie und dort nur Hiddensee. Fast zwangsläufig. Hat sie doch enge familiäre Bindungen zur Insel.

Karl Huck, der Puppenspieler von Hiddensee, ist ihr Vater. Er führt zusammen mit Wiebke Volksdorf die „Seebühne“ und das „Homunkulus“ in Vitte, bringt dort Figuren zum Leben. „Deshalb hatte ich immer einen Grund, hier Urlaub zu machen und als ich vor sechs Jahren erstmals zusammen mit meinem Mann da war, hat er sich auf den ersten Blick verliebt. Er nannte Hiddensee von Anfang an die ,Insel der Glückseligkeit’“, erinnert sich Caroline Leven.

Entscheidung fiel nach einem Telefonat

Die endgültige Entscheidung fiel im letzten Sommer nach einem Telefonat. Die Levens waren wieder auf Hiddensee. Und dabei wurden sie auf das „Dünenhaus“ mit der Gastronomie im Erdgeschoss aufmerksam. Das sollte es sein. „Ich besorgte mir die Telefonnummer von Herrn Breuer und erzählte ihm, was ich mit dem Restaurant machen würde. Am Ende des Telefonats sagte er: ‚Frau Leven, ich schicke Ihnen die Verträge zu‘.“ Die Levens packten die Koffer mit ihren Siebensachen. Alle anderen Dinge wie auch die Möbel wurden in einem Depot eingelagert.

Solche süßen Köstlichkeiten sind in den Muttertagsboxen enthalten, die von Vitte aus auf den Inseln Hiddensee und Rügen ausgeliefert werden. Quelle: Caroline Leven

Auf Hiddensee angekommen, merkten sie sehr schnell, dass die Glückseligkeit auch auf Hiddensee endlich sein kann. Sie leben seit der Ankunft aus den einst gepackten Koffern und in verschiedensten Quartieren. „An sich kein Problem und wir wussten, dass das auf uns zukommt. Allerdings mit einem Baby und der Tatsache, dass die Ferienwohnungen auf der Insel selbst bei minimaler Quadratmeterzahl ein Heiden-Geld kosten, war es wirklich etwas ärgerlich“, sagt Caroline Leven, die vorpommersche Wurzeln hat. Während der Vater in Chemnitz geboren wurde, erblickte ihre Mutter in Ueckermünde das Licht der Welt. Ihr Mann stammt aus Mönchengladbach.

Südländische Lebensfreude leben

Das Thema Quartier, so sehen es beide, sei das nervenaufreibendste an ihrem Vorhaben. „Das hätten wir nie gedacht.“ Aber inzwischen hat es sich etwas entspannt. „Seit dem Lockdown sind wir bei unseren Freunden, der Familie Osterkorn, im Haus. Das ist Balsam für die Seele, aber nach wie vor kein Zuhause in dem Sinne“, sagt Caroline Leven. Thomas Osterkorn war 14 Jahre lang Chefredakteur des Magazins „Stern“ und hat Mitte der Neunzigerjahre endgültig sein Herz an Hiddensee verloren.

Wie die Levens an den italienischen Süden. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir Sizilien nicht vermissen“, sagt Caroline Leven. Dabei meint sie weniger die Menschen als vielmehr das Wetter und die Lebensweise. „Morgens in eine Bar zu gehen und einen Kaffee zu trinken und ein Cornetti zu essen und generell mehr das Leben zu genießen und Freude an kleinen Dingen zu haben“, gerät sie ins Schwärmen. Das wollen beide Neu-Insulaner sich bewahren, so soll es auch in ihrem Restaurant laufen. Dort soll südländische Lebensfreude gelebt und an die Gäste weitergegeben werden.

Restaurant-Eröffnung im Juni

Wird trotz Corona-Krise die Reise in ein neues Leben gut enden? Caroline Leven glaubt fest daran. „Weil mein Mann und ich ein gutes Team sind. Wir sind zu zweit nach Sizilien gegangen, mein Mann ohne Italienisch-Kenntnisse, und ohne dass wir wussten, was uns dort erwartet. Es waren am Ende die besten Jahre unseres Lebens“, sagt sie. Und auch jetzt werde es so sein. „Selbst wenn mein Mann, der ja nicht aus der Branche kommt, manchmal zweifelt, schaffen wir es am Ende des Tages, wieder in einem Boot zu sitzen.“

Mit dem steuern sie jetzt das erste Etappenziel an. „Voraussichtlich im Juni werden wir das Restaurant, das ‚Der kleine Prinz‘ heißen wird, öffnen können. Seit der letzten Woche sind die Arbeiten wieder in vollem Gange.“ Und sie haben das zweite Etappenziel im Blick - ein eigenes Haus in Vitte. Das solle Wohnraum für die Levens und ihre Mitarbeiter bieten. „Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir am Ziel unserer Reise angekommen.“ Nach mehr als einem Jahr. Normalerweise und auf direktem Weg ist Catania – Vitte in etwas mehr als 27 Stunden zu schaffen.

