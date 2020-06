Von Stralsund nach Hiddensee: „Fischuppen“ startet in Kloster neu durch

Hiddensee

Die Insel Hiddensee hat einen neuen Anlaufpunkt – den „Fischuppen“. Kein Schreibfehler, sondern der Name für einen Szeneladen mit feinem Kunsthandwerk und regionalen Produkten. Die bieten die beiden Fischschuppen-Gründerinnen Antje Hübner und Conny Eisfeld in Kloster an.

Dort haben sie im Kirchweg 38 ein neues Domizil für ihren Szeneladen gefunden, mit dem sie zuvor schon in Stralsund Erfolg hatten, das Domizil in der Hansestadt aber räumen mussten. Deshalb heißt die neue Adresse auf Hiddensee auch ganz genau „Fischuppen 2.0“. Am Sonnabend wurde er getauft.

Anzeige

Schöne Dinge abseits des Mainstreams

„Zentral zwischen Inselkirche und Kutschen gelegen wollen wir die neue Saison an einem zauberhaften Ort starten und sind sehr gespannt auf die Entwicklung“, kommentieren Antje Hübner und Conny Eisfeld ihren Neustart in Kloster auf Hiddensee.

Weitere OZ+ Artikel

Dabei schaut das Gründerinnen-Duo auf turbulente Monate zurück. Zu Jahresbeginn musste es in Stralsund das angestammte Domizil auf der Hafeninsel verlassen. Dort hatten die beiden Frauen 2019 den Fischuppen aus der Taufe gehoben. Doch der Mietvertrag für den Raum wurde nicht verlängert. Nach nicht einmal einem Jahr mussten sie ihren Laden Ende Januar räumen.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

In Kloster auf dem söten Länecken fanden die Beiden ein neues Domizil für ihren Laden. Ihren „Fischuppen 2.0“ wollten sie eigentlich schon im April eröffnen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte dies. Seit Christi Himmelfahrt lädt das Duo jetzt zum Kommen ein: „Ein entzückender kleiner Laden mit bekannten und neuen regionalen Produzenten und Kunstschaffenden freut sich auf alle Inselliebhaber und -bewohner, die ein Herz und ein Auge für die schönen Dinge des Lebens haben, abseits von Mainstream-Mitbringsel und Made-in-China-Geschenken.“

Dazu gehören zum Beispiel die Kreationen, die Antje Hübner aus alten Fischereimaterialien fertigt und unter ihrem Label „Fischereidesign“ anbietet sowie analoge Schätzchen, die Conny Eisfeld mit der Kamera ablichtet.

Erstes Fische-Versenken-Turnier

Am Sonnabend wurde die Hiddensee-Ära offiziell mit einer Fischuppen-Taufe gestartet. Die ersten 50 Kunden erhalten sogenannte Glücksschuppen, handgemachtes Geschenke. Auch am ersten Fische-Versenken-Turnier konnte teilgenommen werden. Zu gewinnen gab es eine von beiden gefüllte Hiddensee-Box, eine „Schatztruhe“ mit regionalen Kunstkreationen und Produkten.

Lesen Sie auch:

Von Udo Burwitz