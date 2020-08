Lauterbach/Breege

Es ist weder die gute Luft noch das Meer, was jungfräuliche Bienenköniginnen aus Deutschland, Polen und Italien auf die Insel Rügen treibt. Und sie kommen auch nicht von sich aus. Wie es Königinnen gebührt, werden sie und ein dazugehöriger kleiner Hofstaat, sogenannte Begattungseinheiten, chauffiert – von Lutz Eggert aus Jena, der seit rund 12 Jahren als Berufsimker und Bienenzüchter sein Brot verdient.

Auf Rügen, genau genommen im Küstenschutzwald auf der Schaabe zwischen Breege und Glowe, werden die Königinnen begattet, um anschließend die Heimreise, unter anderem nach Jena, anzutreten – die Begattungseinheiten „gebettet“ in 250 Kilogramm Eis der Kutter- und Küstenfisch Rügen GmbH.

Sein Ziel: Bienen sollen lernen, sich selbst gegen Parasiten zu wehren

Klingt bizarr, ist aber sinnvoll. „Eine Bienenkönigin wird nur zu Beginn ihres Lebens, während des Hochzeitsfluges, begattet, bewahrt dann bis zu zehn Millionen Spermien in ihrer Samenblase auf“, berichtet der Fachmann. Übermäßige Wärme würde den Spermien schaden. „Vergleichbar mit der Sitzheizung für den Mann“, scherzt der gebürtige Brandenburger, der seit rund 20 Jahren in Jena lebt. Dass den Bienen bei der rund 600 Kilometer langen Tour nichts passiert, hat auch einen finanziellen Grund. „Eine wertvolle Fracht ist es, mit der ich da unterwegs bin“, sagt er. In Zahlen ausgedrückt: „Etwa 15 000 bis 20 000 Euro“, berichtet Eggert.

Doch nicht aus Spaß an der Freude kutschiert Eggert die Bienen hin und her. Er verfolgt im Auftrag des Landesverbandes Buckfastimker Mecklenburg-Vorpommern ein Ziel: Besonders widerstandsfähige Bienen züchten – widerstandsfähig gegen die Varroamilbe, die seit Jahrzehnten den Bienen zusetzt. Buckfast ist eine Bienenart – übrigens eine mit gelben Ringen. Sie gilt als sanftmütig und träge, was das Schwärmen betrifft. „Und als ertragreich, was uns Imkern natürlich wichtig ist“, sagt der Berufsimker.

Varroamilbe: Bienenfeind Nummer 1 Die Varroamilbe gilt als bedeutsamster Bienenschädling weltweit. Sie ist eine Hauptursache des in Deutschland seit einigen Jahren immer wieder im Herbst oder dem Winterhalbjahr auftretenden seuchenartigen Bienensterbens. Sie lebt als Parasit an Bienen, pflanzt sich fort und entwickelt sich in der verdeckelten Brut im Bienenstock. Ein ausgewachsenes Weibchen erreicht eine Länge von 1,1 Millimetern und eine Breite von 1,6 Millimetern. Varroose wird der Befall eines Bienenvolkes durch diese Milbenart genannt.

Eggert versucht nicht, die Milbe auszurotten oder die Bienen resistent gegen den für sie so schädlichen Parasit zu züchten. „Vielmehr sollen sie ‚lernen‘ sich selbst gegen die Milbe zu wehren“, sagt der Züchter. Um das zu erreichen, greift er zu einer unkonventionellen Methode. Während andere Imker ihre Bienenvölker nach der letzten Honigernte beispielsweise mit Ameisensäure vorbeugend gegen die Varroamilbe behandeln, überlässt er seine Bienen zunächst ihrem Schicksal. Und das, obwohl bald die für das kommende Jahr so wichtigen Winterbienen schlüpfen. Jene, die dafür sorgen, dass das Volk über den Winter kommt und die erste Frühjahrsbrut aufziehen.

Seine Zuchtmethode ist nicht unumstritten

Die Begattung der Bienenköniginnen auf der Schaabe ist nicht willkürlich gewählt. „Die in der Belegstelle Gelm geschlüpften Drohnen, die Väter, wenn man so will, tragen mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gute Toleranzeigenschaften gegen Varroamilben in sich“, berichtet Eggert. Dass er mit dem Leiter der Belegstelle, mit Sebastian Pahl, einen Partner für seine Art, zu züchten, gefunden hat, macht ihn sehr froh.

Denn die Methode von Lutz Eggert ist nicht unumstritten. Dessen ist sich auch der Züchter bewusst. „Aber es muss etwas geschehen“, mahnt er und bekommt von dem jungen Züchter Sebastian Pahl recht. Denn das Insektensterben, die abnehmende Population an Bienen inbegriffen, sei real. Er macht keinen Hehl daraus, dass mit seiner Methode zunächst viele Bienen sterben. Aber es seien auch nicht mehr, als bei jenen Imkern, die rein prophylaktisch gegen die schädlichen Spinnentierchen vorgehen. „Das Durchzüchten von gegen Varroa toleranten Bienen braucht Zeit, geschieht über etwa sechs Generationen“, erklärt er. Und er sieht nicht einfach nur zu. „Bevor die Schadschwelle überschritten ist, greife ich natürlich ein“, sagt der 50-Jährige.

Bienengesundheitsdienst der Tierseuchenkasse unterstützt

Und er beobachtet das Geschehen in den Völkern ganz genau. „Die Bienen lesen und verstehen, das ist mein Ziel“, sagt er. Bei seinen Forschungen und Untersuchungen bekommt er Unterstützung von Tobias Dittmann vom Bienengesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommerns. Er sieht sich als Mittelsmann zwischen dem Buckfast-Verband und dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, möchte so die Untersuchungen Eggerts unterstützen.

Gern nimmt er deshalb auch Bienen mit – als Proben, um sie untersuchen zu lassen, wie er erklärt. Denn letztlich müsse auch herausgefunden werden, ob die Bienen von der Schaabe von Viren durch die Varroamilbe erkrankt sind und auch, ob sie Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel aufweisen. „Das wird nicht nur bei den Bienen von der Schaabe überprüft, sondern generell“, informiert Dittmann. Und er weiß: „Die Untersuchungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass bei sämtlichen Proben von Bienenvölkern aus dem gesamten Land lediglich ein Vergiftungsfall jährlich dabei ist.“

„Wir Züchter können nur einen Teil beitragen. Auch die Landwirte sind gefordert.“

Ein Ergebnis, das Lutz Eggert wohlwollend zur Kenntnis nimmt. Denn er und seine Imker- und Züchterkollegen sind auf die Landwirtschaft angewiesen. „Genauso wie sie auf uns. Und wir als Züchter können nur einen Teil zu einem gesunden Bienenbestand beitragen“, betont er. Deshalb appelliert er auch an die Landwirte, die geforderten Blühstreifen an Ackerrändern anzulegen. „Für Aussagen wie ‚Von Blühstreifen kann ich mir nichts aufs Brot schmieren‘ habe ich kein Verständnis. Schließlich ernähren sie die Bienen, die ihre Nutzpflanzen bestäuben“, sagt er.

Und nicht zuletzt ist eine intakte Umwelt auch der Geschäftsführung der Kutter- und Küstenfisch Rügen GmbH wichtig. „Deshalb unterstützen wir das Projekt gern, versorgen Lutz Eggert gern mit Eis für den Transport“, sagt Philipp Bruns, einer der Geschäftsführer des Sassnitzer Unternehmens. Denn genau wie die Fischer hätten auch Imker und Bauern einen Ernährungsauftrag und seien aufeinander angewiesen.

Eis schaufeln für die Heimreise der königlichen Gesellschaft

Tino Jahnke, Leiter Gastronomie und Einzelhandel bei der Kutter- und Küstenfisch Rügen GmbH, und Lutz Eggert schaufeln Eis für den Transport der Bienenköniginnen von Rügen nach Jena. Quelle: Anja Krüger

Und so kann sich Lutz Eggert auch am Freitag wieder 250 Kilogramm Eis von der Kutter- und Küstenfisch GmbH aus Sassnitz abholen, um die Begattungseinheiten mit den nun befruchteten Königinnen nach Thüringen zu chauffieren.

Perspektivisch solle die Fahrerei jedoch ein Ende haben. Denn der gebürtige Brandenburger aus Thüringen hat sich in die Insel verliebt, möchte samt seiner Familie, zu der zwei Söhne gehören, und seinen insgesamt 400 Bienenvölkern Rügener werden. „Leider habe ich aber noch nicht die passende Bleibe für uns alle auf der Insel gefunden“, bedauert er.

Von Anja Krüger