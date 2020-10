Von Wiener Bronzen bis Museumsuhren: Das bietet der Antikmarkt Putbus

Putbus

Erlesene Edelsteine, Schmuck, der eigentlich ins Museum gehört, und Bildpostkarten, die beinahe aus dem Jahr stammen, in denen sie erfunden wurden, höchst seltene Münzen und Uhren und Porzellan bekannter Manufakturen: Das ist nur ein grober Überblick von dem, was auf dem Antik-, Trödel- und Sammlermarkt in Putbus geboten wird.

Münzen mit Seltenheitswert

Antikhändler aus ganz Deutschland und selbst aus Österreich geben sich dort noch bis zum 11. Oktober die Ehre. Einer von ihnen ist Frank Nobis, der gemeinsam mit seiner Frau Bärbel auch Veranstalter des Marktes im Marstall ist. Tausende von alten Ansichtskarten und zahlreiche Münzen hat das Paar aus dem sächsischen Diera-Zehren mitgebracht.

Anzeige

Auf ein Stück ist Frank Nobis besonders stolz. Eine silberne Münze mit dem Konterfei des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe präsentiert er. „Eine Münze aus Zeiten der Weimarer Republik – höchst selten“, erklärt er. Den Preis, den er dafür haben möchte, verrät er nicht. Aber im Internet werden diese Münzen nicht unter 2500 Euro gehandelt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Während er mit Münzsammlern fachsimpelt, hat seine Frau ein Auge auf die Ansichtskarten. Anfassen darf sie kein Besucher. „Wer alte Ansichten aus einer bestimmten Stadt sucht, dem zeigen wir, was wir da haben“, berichtet sie. Der Grund: Möglichst unbeschadet sollen sie bleiben, keinen Knick bekommen oder Flecken.

Ansichtskarten aus dem 19. Jahrhundert

Das älteste Exemplar in ihrem Bestand ist eine Bildpostkarte aus dem Jahr 1878 mit einer Ansicht aus Eisenach – mit Poststempel. „Erst 1872 wurden Bildpostkarten zugelassen“, macht Frank Nobis deutlich, um was für ein kostbares Stück es sich handelt. Beinahe noch spannender finde er die Nachrichten, die mit den Karten einst versendet worden sind. „Zum Beispiel haben wir eine Karte eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg aus dem Jahr 1942 an seine Frau. ’Bitte schicke mir keine Pakete mehr’ steht da unter anderem drauf. Ich bezweifle, dass er das ein paar Monate später noch genauso gesehen hat“, sagt Nobis.

Servierbesteck, wie es einst in Fürstenhäusern genutzt wurde

So wie Frank Nobis ein umfangreiches Wissen über Münzen hat, ist Gerd Hövermann der Kenner in Sachen Kleinkunst. Der 53-Jährige aus dem Bremer Raum ist bereits in zweiter Generation Antikhändler. Unter anderem antiker Schmuck, Anlegebesteck, wie es einst wohl in Fürsten- oder Königshäuser genutzt wurde, und auch Wiener Bronzen hat er in seinen Vitrinen zu liegen.

Auf Antikmärkten unterwegs

Ursprünglich habe er Kaufmann in der Lebensmittelbranche gelernt. „Aber auch nur, um den Titel ,Kaufmann’ zu erlangen“, sagt er und lacht. Für ihn habe nämlich schon als junger Mann festgestanden, dass er in Vaters Fußstapfen tritt. Das gesamte Jahr über ist er auf Antikmärkten unterwegs. „Ein Ladengeschäft lohnt sich heutzutage nicht mehr. Auf den Märkten haben wir Händler einen ganz anderen Zulauf und auch entsprechend wechselndes Angebot“, sagt er.

Was ist das Familienerbstück wert?

Denn nicht nur zum Verkauf haben sich die Antikhändler im Marstall versammelt, sondern auch zum Ankauf. „Wer seine Raritäten veräußern möchte, ist hier gern gesehen. Wir haben hier Fachleute aus den verschiedensten Fachgebieten“, sagt Frank Nobis. Und auch wer den Wert des Familienerbstücks, sei es Uhr, Schmuck oder auch Münze, bestimmen lassen möchte, würde im Marstall kompetente Ansprechpartner finden. „Überraschungen gibt es immer wieder. Manch einer weiß nämlich nicht um den Wert eines geliebten Familienstücks, das von Generation zu Generation weitergegeben wird“, weiß Gerd Hövermann aus Erfahrung.

Besuch unter Hygieneauflagen

Der Besuch einer der attraktivsten Hallenmärkte der Region ist selbstverständlich nur unter Einhaltung der entsprechenden Hygieneauflagen möglich. So werden alle Gäste und Anbieter gebeten, die Veranstaltungshalle nur mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten und das Abstandsgebot einzuhalten. „Aber wer das Besondere sucht, gern stöbert und handelt sowie nach seltenen Dingen Ausschau hält, wird das sicher gern in Kauf nehmen“, meint Veranstalter Frank Nobis.

Öffnungszeiten: Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Eintritt: 3 Euro

Von Anja Krüger