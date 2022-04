Sagard

René Kunzmann kam mit seiner Frau vor zwei Jahren auf die Insel Rügen, zuvor lebte das Paar in Zwickau. „Es ist nicht einfach, wenn man 50 Jahre lang woanders gelebt hat. Man fühlt sich nicht gleich Zuhause. Wir sind aber ganz lieb von den Einheimischen aufgenommen worden“, sagt der 51-Jährige, der zuvor im sächsischen Zwickau gelebt hat. An einigen Stellen würde er gar nicht merken, dass er sich auf einer Insel befindet. Etwa, wenn er im Nationalpark Jasmund in Richtung Königsstuhl unterwegs ist. Die Steigungen im Nationalpark würden manchmal an seine Heimat erinnern.

Da er früher oft die Ostsee im Urlaub besucht hatte, freut er sich, nun dauerhaft hier zu wohnen. „Die Strände und die Steilküsten sind einmalig“, sagt er.

Der Grund für den Umzug in den Norden des Landes: Er unterstützt die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Sargard. Seit fast einem Jahr arbeitet er zudem in Kartzitz und produziert verschiedene Senfsorten in einer Manufaktur.

Von Mathias Otto