Die Abfahrt Altefähr der Bundesstraße 96 auf der Insel Rügen ist seit Donnerstagmorgen nach einem folgenschweren Unfall gesperrt. Ein Lkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

