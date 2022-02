Bergen

Zülküf Arslanboga ist im Jahr 2004 aus der Türkei auf die Insel Rügen gekommen. Der 42-Jährige betreibt den Alibaba-Imbiss am Baumarkt in Bergen. Er liebt seinen Job. „Ich habe alles von meinem Onkel und Chef gelernt. Ich mag es, in der Küche zu arbeiten, das ist richtig mein Ding und auch mein Hobby“, sagt er. Dass er jeden Tag frischen Salat und selbstgemachte Soßen anrichtet, damit punktet er auch bei seiner Kundschaft.

Sein Imbiss, in dem er mit einem Angestellten arbeitet, wurde beim OZ-Dönertest zum zweitbesten auf Rügen gekürt. „Darauf bin ich stolz“, sagt der junge Mann, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Bergen lebt. Stolz ist er auch auf seine achtjährige Tochter, wenn er ihre schulischen Leistungen sieht. Er hofft, dass sie Vorbild für den sechsjährigen Sohn sind.

„Die Insel ist schön und ruhig, sie ist top“, sagt er. In der Freizeit geht er mit seiner Familie gern am Strand von Göhren spazieren. „Die ersten zwei Jahre hatte ich noch Heimweh, aber inzwischen fühle ich mich auf Rügen heimischer als in der Türkei“, lacht er.

Von Gerit Herold