Gingst

Vor 110 Jahren kam in dem kleinen Ort Gingst auf der Insel Rügen etwas im doppelten Sinne ins Rollen, das sich bis heute auszahlt. Der dortige Bürgerverein diskutierte über die Gründung einer Automobilverbindung nach Samtens und ließ sich die Entscheidung in einer Generalversammlung im November 1910 einstimmig bestätigen.

Der Landkreis griff die Initiative auf

Das Rügensche Kreis- und Anzeigeblatt verkündete den Beschluss der Teilnehmer, lediglich die 12 Kilometer lange Strecke zwischen den beiden Orten mittels Automobil zu verbinden. Der Redakteur bemerkte lächelnd, dass man diese Einstimmigkeit bei „Aufbringung der notwendigen Geldmittel“ spürte: „Auch nicht ein Einziger war bereit, irgendeinen Geldbetrag für das Unternehmen zu zeichnen.“ Es blieb bei einem Lippenbekenntnis, weil die Herren zugleich prüfen wollten, wie sich das auf der geplanten Strecke befindliche Dreschvitz verhalte.

In dieser eher planlosen Situation nahm der Landkreis den Gingstern das Problem ab, denn der Kreistag Rügen entschied sich wenige Tage später für eine grundsätzliche Beteiligung an Automobilverbindungen auf der Insel. Dazu sollte eine zu gründende Genossenschaft neben den Strecken von Bergen nach Binz und Gingst auch die Verbindung zwischen Gingst und Samtens betreiben. Für 35 000 Mark wollte man die Anschaffung von zwei Omnibus-Automobilen aus „nur erstklassigem Material“ unterstützen.

Erste Probefahrt von Gingst nach Garz

Im April 1911 gründeten 47 Männer aus Bergen und Gingst die „Rügensche Automobil-Genossenschaft“, die ihren Sitz in der Kreisstadt hatte. In ihrer Satzung legten die Genossenschaftler fest, dass sie „bessere Verkehrsverhältnisse auf der Insel Rügen zur Förderung der Wirtschafts- und Erwerbstätigkeit der Mitglieder“ schaffen wollten. Genossenschaftsanteil und Haftungssumme der neuen Gemeinschaft für mehr Insel-Mobilität legte man unter Leitung von Bankkassierer Wessinger auf jeweils 250 Mark fest.

Bis zur Ankunft der Fahrzeuge von der Neuen Automobil-Gesellschaft in Oberschöneweide bei Berlin dauerte es vier Monate. Für August konnten die einheimischen Investoren schließlich Probe- und Extrafahrten mit dem 19-sitzigen Omnibus anbieten. Bei Apotheker Hoenicke in Gingst kauften die Interessierten Tickets für eine Mark. Die erste Probefahrt führte die 19 Fahrgäste von Gingst über Samtens nach Garz und wieder zurück. Das Anzeigeblatt berichtete, dass die Fahrt mit dem neuen Kraftwagen „flott und ohne jegliche Betriebsstörung vonstattenging.“ Die Gingster Beratungen und Bemühungen hatten sich also doch gelohnt, denn bis heute ist der Ort ein wichtiger Baustein im Fahrplankonzept der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen.

Von André Farin